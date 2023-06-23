Рецептом цього крутого та яскравого коктейлю з Men 24 поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька. Він однозначно стане відмінним доповненням до затишних посиденьок з друзями влітку.
Це цікаво До донатів треба залучати креативно: що таке гест-бартендинг і як він наближає перемогу України
Рецепт приготування Blueberry Night
Час додати яскравих фарб до ваших коктейлів,
– закликають у Nemiroff.
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів;
- Чорничне пюре – 20 грамів;
- Сироп з кориці – 10 мілілітрів;
- Сік лимона – 10 мілілітрів.
Як зазначила бренд-амбасадорка Юлія Терлецька, профіль цього коктейлю ягідний, глибокий і пряний із кислинкою.
Як приготувати коктейль Blueberry Night: дивіться відео
Спосіб приготування:
- Залити всі інгредієнти до шейкера;
- Заповнити його льодом на 3/4;
- Закрити й інтенсивно шейкувати впродовж 10 секунд;
- Перелити за допомогою стейнера та сита в охолоджений келих подачі.
Варте уваги Пряний і соковитий: рецепт приготування крутого коктейлю Kyiv Sour
Коктейль Blueberry Night однозначно вартий уваги. Він стане чудовим компаньйоном для спекотних літніх вечорів. А найкраще те, що готувати його дуже просто!