Рецептом цього крутого та яскравого коктейлю з Men 24 поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька. Він однозначно стане відмінним доповненням до затишних посиденьок з друзями влітку.

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Рецепт приготування Blueberry Night

Час додати яскравих фарб до ваших коктейлів,
– закликають у Nemiroff.

Інгредієнти:

  • Nemiroff De Luxe​ – 40 мілілітрів;
  • Чорничне пюре – 20 грамів;​
  • Сироп з кориці – 10 мілілітрів;​
  • Сік лимона – 10 мілілітрів.

Як зазначила бренд-амбасадорка Юлія Терлецька, профіль цього коктейлю ягідний, глибокий і пряний із кислинкою.

Як приготувати коктейль Blueberry Night: дивіться відео

Спосіб приготування:

  1. Залити всі інгредієнти до шейкера;
  2. Заповнити його льодом на 3/4;
  3. Закрити й інтенсивно шейкувати впродовж 10 секунд;
  4. Перелити за допомогою стейнера та сита в охолоджений келих подачі.

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