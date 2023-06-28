Стосунки, в яких необхідно чимось "замінити" фізичну присутність. У стрічках вони завжди захоплюючі і закінчуються тим, що один з вас переїжджає туди, де живе інший, щоб ви могли бути разом.

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Але ми знаємо, що реальне життя і стосунки майже ніколи не бувають такими, як їх зображують у романтичних фільмах. Адже в реальному світі немає сценарію і немає нічого, що гарантувало б, що все складеться так, як ми хочемо, навіть коли все здається прекрасним.

І так, це правда, що стосунки на відстані можуть працювати і навіть бути успішнішими, ніж деякі "віч-на-віч". Але також правда, що вони можуть вимагати більше зусиль і певних правил. І що бувають ситуації, які можуть призвести до їх повного руйнування і розставання з кимось, хто перебуває далеко або живе в іншому місті, що не менш болісно.

Як повідомляє Marriage.com, дослідження показало, що 40% стосунків на відстані закінчуються невдачею. Але ти також можеш підвищити свої шанси на успіх, якщо будеш знати основні причини, чому стосунки на відстані не вдаються, і приділяти цьому особливу увагу.

1. Немає відчуття прогресу або плану

Як повідомляє MindBodyGreen, опитування, проведене Superdrug Online Doctor, показало, що є одна дуже важлива причина, яка може бути фатальною для стосунків на відстані, і вона є основним фактором, чому вони закінчуються.



Може виникати відчуття, що у парі відсутній прогрес / Фото Drazen Zigic

В опитуванні йдеться про те, що відчуття того, що ситуація не розвивається, що немає плану на майбутнє і що немає пропозиції змінити ситуацію і перетворити стосунки на особисті. Усе це призводить до того, що багато пар, які живуть на відстані, в результаті розлучаються.

Насправді це може завдати шкоди будь-яким стосункам, але особливо прикро, коли пара не живе в одному місті і її майбутнє неясне.

2. Дуже різні життя

Коли ви живете в різних місцях, то у вас обох дуже різні друзі, життєві ритми і ситуації, з якими доводиться стикатися. Це може призвести до того, що ви зійдете з однієї і тієї ж сторінки або почнете хотіти різних речей.

Ці різні ритми і способи життя можуть призвести до того, що пари, які живуть на великій відстані, віддаляються один від одного або навіть мають менше часу, щоб залишатися на зв'язку і працювати над своїми стосунками.

3. Погана комунікація та прозорість

Спілкування має важливе значення для пар, друзів і навіть сімей. Не лише для того, щоб пізнати одне одного, але й для того, щоб розв'язувати проблеми, бути в курсі проблем і турбот, відчувати, що ти – частина життя твоєї партнерки, а також є ключем до встановлення довіри.

Брак спілкування може призвести до того, що люди віддаляться один від одного або не відчуватимуть зв'язку. Натомість відсутність прозорості може спричинити невпевненість, сумніви та розчарування, що є факторами, які негативно впливають на стосунки.

4. Вартість подорожей

У більшості стосунків на відстані є плани бачитися і перебувати в одному просторі кілька разів на рік, а це означає подорожувати, чи то дорогою, чи то літаком.

І це може бути проблематично не лише через брак часу (особливо, якщо взяти відпустку не так просто), але й через витрати. Адже подорожі часто не є супердоступними, і це може почати зменшувати частоту ваших зустрічей в одному місці.

5. Брак близькості

Близькість повинна бути фізичною та емоційною. Секс є важливим питанням, але є також сторона емоційного зв'язку і створення зв'язку, який допомагає їм відчувати себе близькими. Перебування не в одному просторі ускладнює близькість, і це є частиною того, що може змусити пари, які живуть на відстані, відчувати себе роз'єднаними або відчувати, що їхні потреби не задовольняються.



У стосунках на відстані завжди буде недостатньо близькості / Фото freepik

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Стосунки на відстані – непроста матерія. Якщо ви почали їх будувати, то необхідно робити кроки назустріч. Зробити те, щоб ви могли бути удвох не лише крізь тисячі кілометрів, а й на постійній основі.