Чого без шапки і язик сопілкою: розвінчуємо міфи про людське тіло

Наука не стоїть на місці, а міфів про людське тіло не меншає. Хоча, здавалося б, ось воно – просто під рукою і перед очима. Ще про кілька таких згадаємо сьогодні на Men 24.
Кажуть, наприклад, що вміння згортати язик у сопілку передається генетично. А ще частіше кажуть, що треба обов'язково мати шапку на голові, якщо йдеш гуляти надвір. Та чи правда все це?
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Язик сопілкою – це генетичний спадок
Може, не такий і поширений міф, але цікавий. Факт: є люди, геть неспроможні скласти язика сопілкою (зараз якраз час перевірити свій, якщо ти ще раніше такого не робив). Але є люди, які можуть.
- Цікаво інше: у деяких школах США приклад язика і сопілки досі використовується для ілюстрації домінантних генів.
- Учням пропонують згорнути язик, а потім вдома перевірити, чи можуть так само зробити їхні батьки.
Штука в тому, що таке вміння – далеко не рідкість. Тож, найімовірніше, більшість дітей згортають язик сопілкою, як і їхні батьки. Вчитель торжествує – хоча насправді нічого нікому не проілюстрував і не довів.Так от, вчені давно довели, що генетика на згортання язика не має жодного впливу. Ну, от тобі приклад: є чимало близнюків, один із яких вміє робити з язика сопілку, а інший – ніяк.
Кажучи мовою науки, якісь гени, звісно, відповідають за згортання язика, проте вони аж ніяк не є домінантними.
А тобі вдається згортати свого язика у сопілку? А в шапці? / Фото unsplash
Куди без шапки?!
Прекрасний міф для підтримки материнського інстинкту. Оце "куди без шапки" чи "чого без шапки", мабуть, чув кожен із нас у дитинстві. Так ми й натягуємо її на себе – від першого свідомого стану і до сивої старості. Бо ж інакше застудимося?
- А от і ні. Кажуть, цей міф виник через якихось вчених у 1950-х, які заради експерименту тримали закутаних людей з непокритою головою на холоді.
- Експеримент встановив, що у таких людей, гм, замерзали вуха.
Ще раз мовою науки: насправді втрата тепла через голову абсолютно така ж, як і через будь-яку іншу частину тіла. А залежить все від площі оголеної ділянки.Так що треба тримати все тіло в теплі, щоб не змерзнути та не застудитися, а не тільки якісь окремі його частини.
Але краще цього батькам не казати. Бо ще змусять крім шапок звикати до іншого – не менш теплого – одягу.
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