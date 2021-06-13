Чого без шапки і язик сопілкою: розвінчуємо міфи про людське тіло

Наука не стоїть на місці, а міфів про людське тіло не меншає. Хоча, здавалося б, ось воно – просто під рукою і перед очима. Ще про кілька таких згадаємо сьогодні на Men 24.

Кажуть, наприклад, що вміння згортати язик у сопілку передається генетично. А ще частіше кажуть, що треба обов'язково мати шапку на голові, якщо йдеш гуляти надвір. Та чи правда все це?

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Язик сопілкою – це генетичний спадок

Може, не такий і поширений міф, але цікавий. Факт: є люди, геть неспроможні скласти язика сопілкою (зараз якраз час перевірити свій, якщо ти ще раніше такого не робив). Але є люди, які можуть.

Цікаво інше: у деяких школах США приклад язика і сопілки досі використовується для ілюстрації домінантних генів.

Учням пропонують згорнути язик, а потім вдома перевірити, чи можуть так само зробити їхні батьки.

Штука в тому, що таке вміння – далеко не рідкість. Тож, найімовірніше, більшість дітей згортають язик сопілкою, як і їхні батьки. Вчитель торжествує – хоча насправді нічого нікому не проілюстрував і не довів.

Так от, вчені давно довели, що генетика на згортання язикаНу, от тобі приклад: є чимало близнюків, один із яких вміє робити з язика сопілку, а інший – ніяк.

Кажучи мовою науки, якісь гени, звісно, відповідають за згортання язика, проте вони аж ніяк не є домінантними.



А тобі вдається згортати свого язика у сопілку? А в шапці? / Фото unsplash

Куди без шапки?!

Прекрасний міф для підтримки материнського інстинкту. Оце "куди без шапки" чи "чого без шапки", мабуть, чув кожен із нас у дитинстві. Так ми й натягуємо її на себе – від першого свідомого стану і до сивої старості. Бо ж інакше застудимося?

А от і ні. Кажуть, цей міф виник через якихось вчених у 1950-х, які заради експерименту тримали закутаних людей з непокритою головою на холоді.

Експеримент встановив, що у таких людей, гм, замерзали вуха.

Ще раз мовою науки: насправді втрата тепла через голову абсолютно така ж, як і через будь-яку іншу частину тіла. А залежить все від площі оголеної ділянки.

Так що треба триматив теплі, щоб не змерзнути та не застудитися, а не тільки якісь окремі його частини.

Але краще цього батькам не казати. Бо ще змусять крім шапок звикати до іншого – не менш теплого – одягу.

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