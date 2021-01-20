У соцмережах часто можна зустріти цікаву загадку, яку приписують Льву Толстому. Але не всі вірять, що він дійсно автор – мовляв, не міг же поважний письменник навчати, як обманювати продавців. А чи міг?

Лев Толстой – той самий, що написав "Війну і мир" – полюбляв не тільки письменництво, а й математику. Та не просту, а таку, яка підготує дітей до дорослого життя. Детальніше про це – читай на Men 24.

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Задачка від Льва Толстого

Як бачимо з умов цієї дитячої задачки, її автор чи то хотів навчити, як правильно обманювати продавців, чи то тільки показати, що фінансові операції не завжди бувають чесними.

А, може, й обидва припущення правдиві. От, поглянь сам:

Продавець продає шапку.

Ціна шапки – 10 рублів (пам'ятаймо, що мовиться про Толстого та імперську Росію).

На неї є покупець – він хоче шапку придбати, але має тільки банкноту у 25 рублів.

Але у продавця, от халепа, немає решти.

Тоді він, себто продавець, послав напарника до сусідньої крамниці – аби той розміняв гроші.

Операція пройшла успішно, напарник приніс три банкноти – 10, 10 і 5.

Тоді продавець радісно віддав покупцеві шапку, і, ясна річ, решту – 15 рублів.

Аж раптом приходить продавець із сусідньої крамниці та вимагає свої гроші назад!

Чому? Ну, бо та банкнота, яку йому принесли – фальшива.

Що робити нашому продавцю? Він не має підстав відмовити колезі, і віддає йому 25 рублів.

Питання ж просте: на яку суму у підсумку обманули продавця?



"Ось така от шапка була!" Лев Толстой пояснює дітям умови задачі / Фото wikimedia

Правильна відповідь на загадку про шапку

Продавець втратив 25 рублів. Мовиться про 15 рублів, які він віддав як решту покупцю, ну і вартість шапки, яка покупцю також зрештою (і з рештою) дісталася.

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А от хто виявився призвідником до таких втрат – нечесний на руку покупець чи брехливий продавець зі сусідньої крамниці – історія замовчує.

Чи дійсно Толстой навчав, як обманювати продавців

Виходить, що так.

Це завдання Лев Толстой придумав для учнів 2 класу церковно-приходської школи.

Йому дуже не подобалося, як навчали російських дітей математики.

Тож аби виправити цю прикру, на його думку, ситуацію, Толстой і написав підручник – "Арифметику".

Ця задача про шапку дійсно у ньому є.