Чи повинен бути секс на першому побаченні та хто бере на себе ініціативу: цікаве опитування

Твоє інтимне життя повинне бути різноманітним і яскравим. Але це не означає, що потрібно щодня міняти партнерів, а також ставати жертвою божевільних експериментів. Достатньо буде зрозуміти, чого від сексу хочеш ти, а чого – твоя кохана.

Результати сексуального дослідження, проведеного агенством онлайн-знайомств Parship, показали, що подобається чоловікам і жінкам у ліжку. Це може суттєво полегшити тобі життя не лише в розумінні власних, а й – бажань партнерки.

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1. Більшості жінок подобається домінувати у ліжку

Так історично склалося, що панянкам подобається керувати процесом. 24% опитаних зауважили, що з радістю передали б штурвал своїм партнерам. Але цікаво, що лише 14% чоловіків готові підкорятися партнерці під час сексу. Хай там як, але представникам сильної половини людства подобається задавати тон.



Більшість жінок віддають перевагу домінації у ліжку / Фото Unsplash

2. Секс повинен виходити за межі спальні

Також дослідження показало, що пари, які ще не потрапили у тенета шлюбу, залюбки віддають перевагу сексу за межами спальні. Так, наприклад, 36% респондентів хотіли б зайнятися коханням на пляжі, полі або у лісі.

Цікаво, що сексом у кінотеатрі та роздягальні хотіли б зайнятися лише 1% опитаних.

Не хочеш вибиратися за межі квартири? Ну гаразд, долучитися до 23% респондентів, які з радістю б зайнялися сексом на пральній машині або столі.

3. Чоловіки охочіше йдуть на експерименти

31% чоловіків хотів би займатися сексом з жінкою, яка прагне до експериментів. Що стосується жінок, то лише 14% респонденток готові пробувати щось нове як у спальні, так і за її межами.

4. Про що говорять, коли доходить до теми сексу?

80%, коли ведеться розмова про секс, зазвичай обговорюють еротичні бажання та фантазії. На другому місці – 73% – розмови про те, що можна покращити. А от третя позиція та 71% – контрацептиви та сексуальне здоров'я.



Здебільшого пари діляться еротичними бажаннями та фантазіями / Фото Unsplash

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5. Як втома впливає на секс

Опитування свідчить про те, що чоловіки готові відмовитися від сексу, якщо почуваються втомленими. 40% респондентів зізналися, що втома та виснаження буквально вбивають задоволення. Стреси теж ніяк не допомагають просунутися в інтимному питанні.

Для кожної 5-ї жінки (20%) почуття непривабливості стало причиною, що вони відмовилися від сексу. Що стосується чоловіків, то 8% респондентів готові дати задню у такій же ситуації.

6. Сексу на першому побаченні бути?

Звичайно ж, кожен повинен сам вирішувати, чи займатися йому сексом на першому побаченні. Чого однозначно не потрібно робити, так це тиску. А опитування свідчить про те, що 66% респондентів не займалися сексом на першому побаченні, решта ж 34% не виключають такої можливості.



66% опитаних не готові зайнятися сексом на першому побаченні / Фото Unsplash

Маємо надію, що результати цього опитування допоможуть трохи полегшити тобі життя. Тепер ти знаєш, чого можуть хотіти жінки, а також матимеш можливість прокачати свої не надто сильні сторони.

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