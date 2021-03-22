Секс – однозначно приємне заняття. Але ми настільки сильно зациклюємося на вивченні позицій і пошуку заповітних ерогенних зон, що просто не знаємо інші цікаві факти, пов'язані з ним. Men 24 розповість тобі кілька несподіваних тверджень, які можуть змусити тебе по-новому глянути на заняття коханням. Деякі з них дозволять позбутися міркувань, які стоять на заваді задоволенню.

Практика, звичайно ж, необхідна. Але якось дивно займатися сексом, не знаючи про цей процес більше. До твоєї уваги кілька крутих фактів, які дозволять переглянути своє ставлення до цього приємного процесу.

Це цікаво Будь романтиком і вивчай ерогенні зони: 6 секс-трюків, які має освоїти кожен чоловік до 30

1. Скільки триває ідеальний секс

Цей пункт присвячується усім жертвам порно. У цих фільмах сексом можуть займатися по півтори години. І, при цьому, навіть не спітніти. В реальному ж житті усе значно приземленіше. Тож не потрібно вимагати від себе більшого, ніж може твій організм.

Дослідження свідчать про те, що середня тривалість сексу – від 8 до 13 хвилин. Звичайно ж, не обов'язково вкладатися саме у цей хронометраж. У вас все однозначно може та має бути по-іншому. А ще не варто забувати, що мовиться про сам процес проникнення. Прелюдії окремо, секс окремо.



У середньому секс триває від 8 до 13 хвилин / Фото Unsplash

2. Сексом круто займатися після тренування

А тебе бодай раз у житті відвідувала думка про те, щоб зайнятися сексом після тренування? Якщо відвідувала, то чи втілював ти її у життя? Якщо ж ні, то дуже і дуже дарма. Після тренування зростає рівень тестостерону, збільшується кровообіг навколо статевих органів. Також підвищується витривалість. Тож секс після тренування – найкраща ідея для тих, хто хоче отримати ще більше задоволення від цього процесу. Але не варто забувати, що саме тренування не має бути надто виснажливим.

Варте уваги Успіх у ліжку гарантовано: експерти назвали найулюбленішу жіночу секс-позу

3. Жінка досягає оргазму швидше завдяки мастурбації

Не всі жінки можуть досягнути оргазму під час сексу, і це нормально. Тож твоя задача – потурбуватися про додаткові стимуляції. Дослідники проаналізували, що у середньому жінка досягає оргазму за 4 – 5 хвилин при мастурбації, у порівнянні з 12 – 20 хвилинами під час сексу.



За допомогою мастурбації можна допомогти партнерці досягнути оргазму / Фото Unsplash

4. Правильний презерватив дарує ще більше задоволення

Презервативи використовуються не лише для захисту від незапланованої вагітності, а також інфекцій. Сучасні "гумові плащики" можуть також забезпечити максимальне задоволення. Презервативи бувають з крапочками, ребристими, змащені лубрикантом, який дарує новий спектр відчуттів. Тож годі вже думати про те, що презерватив – виріб, який позбавляє тебе задоволення.

5. Еротичні фантазії – поширене явище

Дослідження показують, що люди схильні взагалі заперечувати еротичні сни. Але близько 10% сновидінь – сексуальні сни. А найцікавіше те, що вони регулярно сняться людям, які перебувають у стосунках. І це нормально. Не потрібно соромитися еротичних сновидінь. Вони не завжди настільки буквальні.



Не варто соромитися еротичних снів / Фото Unsplash

Маємо надію, що ці факти про секс дозволять переглянути твоє ставлення до цього надзвичайно приємного процесу. Тепер ти знаєш, скільки має тривати секс, як допомогти коханій досягнути оргазму, а також, чому не варто боятися презервативів.

Читай також Науковці розповіли, чому неділя – улюблений день для сексу