Слід бути з собою чесним. Ми наведемо далі 12 моделей поведінки, які вкрай руйнівні під час побудови стосунків. Уникай їх, якщо хочеш розраховувати на майбутнє з дівчиною, яка припала тобі до душі.

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Токсичні моделі поведінки

1. Ти часто скасовуєш заплановані зустрічі. Всі ми можемо мати нестійкі моменти, але якщо це стає звичайною практикою, це може свідчити про те, що вона для тебе лише запасний варіант.

2. Ти розмовляєш телефоном під час побачень. Якщо ти постійно зайнятий розмовами телефоном, особливо під час важливих моментів вашого спільного часу, це може вказувати на твою неспроможність віддатися стосункам повністю. І це може свідчити про те, що вона для тебе не є пріоритетом. Повір, дівчата це чудово розуміють.



Не залипай у телефоні під час побачення / Фото freepik

3. Твої друзі не знають про неї. Якщо ви зустрічаєтеся деякий час, але ти не представляєш її своїм близьким друзям або родині, це може свідчити про те, що ти не бажаєш вводити її у своє близьке коло. Якщо вона досі не знайома з твоїми друзями, то в неї може виникнути думка, що між вами все несерйозно.

4. Ти смієшся з її цілей. Якщо ти виражаєш сумніви чи смієшся з її амбіцій і мрій, це може свідчити про те, що ти не підтримуєш її або не цінуєш її цілей. Це тривожний дзвіночок, на який дівчата звертають неабияку увагу.

5. Ти постійно роздратований. Якщо ти постійно роздратований, скаржишся на все або не здатний віддатися спільному часу, це може свідчити про твою нецікавість чи внутрішні проблеми, які впливають на ваші відносини. Мало хто хоче бути поруч з людиною, яка вічно всім незадоволена. А все тому, що з часом ця емоція може поширюватися і на самі стосунки.

6. Ти "лиш гавкаєш, але не кусаєшся". Якщо ти завжди проявляєш зацікавленість, але не підтримуєш слова діями, це може свідчити про твою неспроможність взяти на себе зобов'язання. Пам'ятай, що дівчата високо оцінюють саме дії, а не слова.



Ти багато обіцяєш, але мало або нічого не робиш / Фото Drazen Zigic

7. Спочатку не приділяєш їй багато уваги. Якщо на початку ти не демонстрував достатньо інтересу або їй доводилося старатися, щоб привернути твою увагу, це може бути сигналом того, що ти не зацікавлений у дівчині. Будь обережним, адже вона може цим скористатися. Добитися твоєї уваги, а потім послати тебе на всі чотири сторони разом з твоїм гонором.

8. Вона відчуває, що ти можеш зникнути. Навіть якщо ти чудова людина, маєш багато позитивних рис, але є одне "але". Вона відчуває, що ти уникнеш серйозних розмов або просто зникнеш, коли вона порушить неприємну тему чи вкаже на твої недоліки.

9. Ти завжди будуєш плани в останню хвилину. Якщо вона відчуває, що стає запасним планом, особливо коли ти скасовуєш свої плани, це може бути тривожним дзвіночком. Або ж навпаки – ти телефонуєш їй спонтанно і кличеш піти в кіно, чого раніше не робив. У неї може виникнути відчуття, що вона – запасний аеродром.

10. Ти не приходиш на її день народження або інші свята. Якщо ти не проявляєш інтересу до важливих подій у її житті та не плануєш зустрічей на святах, це може вказувати на твоє небажання взяти відповідальність за ваші стосунки. Водночас ти повинен розуміти, що така твоя поведінка може негативно впливати на її самооцінку. Не роби так!

11. Ти не несеш відповідальності. Якщо ти не ділишся з нею своїми справами та відмовляєшся взяти на себе зобов'язання, це може свідчити про те, що ти не бажаєш віддаватися стосункам повністю. На таких чоловіків дівчата не схильні витрачати свій час. Подумай над цим!

12. Ти не будуєш планів на майбутнє. Якщо ти уникаєш серйозних розмов про майбутнє і не готовий обговорювати спільні плани, це може бути ознакою того, що у тебе відсутнє бажання будувати серйозні стосунки. Якщо так дійсно є, то будь з нею максимально чесним. Можливо, і вона не готова до цього. А, можливо, навпаки. І ти просто крадеш її дорогоцінний час.

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Звернімо увагу, що це умовні манери поведінки. Вони можуть відрізнятися від ситуації до ситуації. Але найважливіше те, що у будь-якій ситуації тобі потрібно демонструвати свою щиру зацікавленість у вашій парі. За умови, що так дійсно є. Натомість використовувати дівчину, щоб просто бути з кимось, – низько і бридко. Не роби так!