І мовиться аж ніяк не про подарунки, коштовності або гроші. Це все панянка може собі купити або заробити сама. Натомість у стосунках вона потребує іншого.

Варте уваги Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony

Якщо розмова – це слова, то сміх – це музика, яка перетворює час, проведений разом, на мелодію, яку можна відтворювати знову і знову, і яка не набридає,

– Ніколас Спаркс

Ця цитата Ніколаса Спаркса якнайкраще відображає суть красивих і здорових стосунків між двома людьми: "Чого насправді хочуть жінки – це те, про що їхні партнери часто запитують!" Це майже так само, як якби розшифровка жіночих бажань була схожа на гігантський пазл! Але чи так це насправді?

Ні. Звичайно, у панянок бувають різні настрої та фази, коли їх важко зрозуміти. Але, погодься, у кого з нас не буває таких днів? Розуміння та навчання бути з жінкою вимагає часу, енергії та зусиль, адже кожна жінка по-своєму унікальна.

Коли справа доходить до стосунків, хоча всі жінки відрізняються за своїми потребами і бажаннями від своїх партнерів, все ж є деякі речі, яких прагне кожна жінка.

1. Хтось, хто їх вислухає

Жінки хочуть бути почутими, зрозумілими та схваленими. Вони хочуть знати і відчувати, що їхні думки, погляди та емоції важливі і з ними рахуються.

2. Повага

Незалежно від того, чи є жінка генеральним директором або домогосподаркою, її внесок у кожному аспекті є цінним. Жінки повинні поважати себе в першу чергу, а також вимагати того ж від своїх партнерів, друзів і членів сім'ї.



Важливо поважати свою партнерку / Фото freepik

3. Вдячність

Так, за всю важку роботу, яку вони вкладають в управління багатьма речами і стосунками, вони хочуть відчувати вдячність за допомогою слів або жестів, які говорять їм, що їх бачать і цінують.

4. Емоційна безпека

Жінки хочуть відчувати себе в емоційній безпеці у стосунках, щоб вони могли бути вразливими, знаючи, що їхні партнери матимуть простір для їхніх емоційних переживань.

5. Підтримка

Партнер, який прикриває її спину і підтримує її в скрутну хвилину. Хтось, хто є поруч у хороші дні і завжди з'являється і в не дуже хороші.



Важливо також плекати підтримку / Фото Mary Markevich

6. Свобода і простір

Жінки хочуть стосунків, де вони можуть бути собою, злітати так високо, як їм хочеться, знати, що їх бачать, поважають і цінують такими, якими вони є.

Читай також Компроміси – важлива складова стосунків: 5 пунктів, які це підтверджують

Найголовніше, що всі жінки повинні отримувати все це і навіть більше від найважливіших стосунків у своєму житті – тих, які вони мають із собою. Але не менш важливо, щоб і ти давав усе це.