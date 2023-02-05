У тебе забагато взуття? Ти хотів би навчитися організовувати простір для нього? Далі читай найпростіші рекомендації щодо зберігання, упорядкування та підтримки свого взуття в хорошому стані, а також створення чистого й упорядкованого простору.

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Шафка для взуття

Шафа, призначена тільки для твого взуття? Так, це найкращий варіант, якщо, звісно, ти не живеш у величезному будинку, де під взуття можна виділити цілу кімнату. У простій шафці можна поєднати всі стилі, моделі та кольори взуття, але – необхідно підтримувати порядок.

До слова: статистика свідчить, що чоловік використовує у середньому щонайменше 5 пар взуття на рік. Тож навчитися впорядковувати свою шафку для взуття справді корисно.

Відкрите взуття

Деякі дизайнери інтер'єру стверджують, що найкращий спосіб заощадити простір – це виставити твої предмети одягу чи взуття як частину декору. Звісно, найкраще для цього пасуватиме щось фірмове, як-от кросівки відомого бренду.

Таке взуття можна ставити не у шафу, а, наприклад, вішати на стіну – немов на вітрину. Так, але для цього його завжди треба тримати чистим. Заюзані щоденні кросівки повинні знайти собі окреме місце.



Навіть невеличкий простір можна організувати практично та стильно / Фото unsplash

Спеціальні ящики

Якщо твоє помешкання невелике, а організована шафа для взуття може бути тільки мрією – використовуй спеціальні модульні ящики правильного розміру.

Завдяки їм ти зможеш розташувати взуття так, щоб воно мало чистий, практичний та охайний вигляд. Дай ящикам шанс, і ти побачиш, що воно того варте.

Зачіпки та гачки

Якщо ти з тих щасливчиків, у кого в кімнаті є стаціонарний гардероб, ти можеш зробити свою колекцію взуття доступною та демонстративною – використовуючи дверцята шафи, щоб повісити аксесуари, та спеціальні гачки, щоб поставити туди свої пари взуття.

Такий варіант ідеально підійде, коли у тебе мало місця і потрібно дбати про вигляд кімнати, щоб вона не була перевантаженою. В інтернеті ж можна придбати безліч органайзерів для гардероба під будь-який бюджет.

І просто не забувай час від часу прибирати у своїй шафі. Пам’ятай, що, починаючи з невеликих змін, поступово ти досягнеш ідеального вміння правильно впорядкувати особисті речі.