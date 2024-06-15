І на це є причина. Якщо ти не маєш пропорцій приталеної моделі (якщо маєш, вітаємо), більшість штанів тобі просто не підійдуть. Однак хороша пара штанів, скроєних за індивідуальним замовленням, може зробити твої ноги дійсно гарними.

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Як зробити так, щоб штани на тобі сиділи добре

Але коли мова йде про штани на замовлення, треба зробити все правильно, каже кравець Джейк Мюзер, засновник J. Mueser Bespoke.

Перший крок – це посадка, особливо між стегном і талією. Більшість готових штанів мають мірки для талії та внутрішнього шва, але є ще кілька додаткових мірок, які визначають, як штани будуть сидіти на фігурі.

Пара штанів може мати правильну талію, правильне стегно, але якщо посадка занадто низька, то передня частина штанів буде задиратися вгору. А якщо посадка занадто висока, можуть утворитися складки в області промежини й кишень,

– каже Мюзер.

Незалежно від того, чи це магазинні штани, чи зшиті на замовлення, посадка є важливою. Пошук правильної посадки залежить як від твого смаку, так і від твоєї статури. Наприклад, потрібно буде вирішити, чи хочеш ти носити штани нижче живота, чи вище.

Професійний кравець радить, якими мають бути чоловічі штани / Фото fxquadro@freepik

Інші важливі деталі та змінні – це складки (чи потрібні вони, а якщо так, то скільки), манжети (чи потрібні та якого розміру), довжина (штани мають закінчуватися на верхній частині взуття чи трохи прикривати щиколотку). На відміну від питання посадки, відповіді на ці питання зводяться здебільшого до особистих уподобань і комфорту.