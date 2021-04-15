Чоловічий бомбер: поширені помилки під час носіння трендової куртки

Бомбер – один з тих предметів одягу, в якого довга історія трансформації. Спочатку це був одяг, призначений для льотчиків, щоб зігріти їх під час подорожей. І уже потім він став популярним серед чоловіків по всьому світу. Ми ж цього разу пройдемося по поширених помилках, пов'язаних з носінням бомбера.

Бомбер – куртка, яка повинна бути у гардеробі кожного чоловіка. Він не лише захищатиме тебе від холоду весною, а й підкреслюватиме твій стиль. А щоб бути на висоті, ми поділимося з тобою поширеними помилками під час носіння бомбера.

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1. Носиш лише чорний

Як правило, бомбери – чорні. Але це не означає, що інших кольорів не існує. Ми рекомендуємо звернути увагу на сині, зелені, білі, помаранчеві та бордові бомбери. Це дозволить їх поєднувати з іншим базовим одягом з твого гардеробу.



Вибирай бомбер не лише чорного кольору / Фото Unsplash

2. Носиш лише один тип

Є різні типи курток-бомберів. Класичний оригінал був зроблений з товстої шкіри. Але тепер їх роблять зазвичай з легких матеріалів. Також можна вибирати моделі з тонкої шкіри. Шовк, атлас, шерсть та інші матеріали можна використовувати для пошиву бомберів. І кожного сезону ці матеріали можуть мінятися.

Наявність різних типів не лише гарантує різноманітність твоїх образів. Ти ще й зможеш обирати між теплим бомбером для холодних днів, а також тонкою курткою, яка страхуватиме тебе літніми ночами.

3. Неправильна посадка

Бомбери потрібно обирати під свою тілобудову. Золоте правило: він повинен щільно облягати твої плечі, але при цьому не бути надто вільним або надто вузьким. Довжина повинна сягати талії, а не стегон. Пам'ятай, що класичний бомбер – коротка куртка. Тож тобі слід звернути увагу на те, чи заправлена твоя футболка у штани. В іншому випадку з-під твоєї куртки може стирчати хвіст.

4. Неправильне використання шарів

Бомбер сам по собі трохи широкий. Тож тобі не потрібно одягати надто масивний одяг під низ. В іншому випадку є всі шанси, що твій тулуб виглядатиме непропорційним і надто масивним. В холодний день ми рекомендуємо поєднувати бомбер з тонкою водолазкою. Так ти не лише зберігатимеш тепло тіла, а й не перевантажуватимеш образ.



Бомбер – куртка з масивним фасоном, тому не обтяжуй її товстими шарами / Фото Unsplash

5. Носиш її у невідповідному випадку

Бомбер – ідеальна куртка, яка може доповнити твій образ. Але варто розуміти, що не завжди та не всюди її можна носити. Наприклад, поєднувати спортивний бомбер з костюмом або смокінгом – не найкраща ідея. Шкіряний же варіант можна використовувати для більш офіційних заходів. Але не зловживай цим. Іноді краще витягнути з шафи пальто, щоб не пом'яти піджак.

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Прислухайся до цих порад, щоб завжди бути максимально стильним у бомбері. Ця куртка не лише зігріватиме тебе, а й підкреслюватиме твій образ. Головне – навчитися правильно поєднувати її з іншим одягом, а також експериментувати з кольорами.