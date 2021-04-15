Бомбер – один из тех предметов одежды, у которого длинная история трансформации. Сначала это была одежда, предназначенная для летчиков, чтобы согреть их во время путешествий. И уже потом он стал популярным среди мужчин по всему миру. Мы же на этот раз пройдемся по распространенных ошибках, связанных с ношением бомбера.

Бомбер – куртка, которая должна быть в гардеробе каждого мужчины. Он не только будет защищать тебя от холода весной, но и подчеркнет твой стиль. А чтобы быть на высоте, мы поделимся с тобой распространенными ошибками во время ношения бомбера.

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1. Носишь только черный

Как правило, бомберы – черные. Но это не значит, что других цветов не существует. Мы рекомендуем обратить внимание на синие, зеленые, белые, оранжевые и бордовые бомберы. Это позволит их сочетать с другой базовой одеждой из твоего гардероба.



Выбирай бомбер не только черного цвета / Фото Unsplash

2. Носишь только один тип

Есть разные типы курток-бомберов. Классический оригинал был сделан из толстой кожи. Но теперь их делают обычно из легких материалов. Также можно выбирать модели из тонкой кожи. Шелк, атлас, шерсть и другие материалы можно использовать для пошива бомберов. И каждый сезон эти материалы могут меняться.

Наличие различных типов не только гарантирует разнообразие твоих образов. Ты также сможешь выбирать между теплым бомбером для холодных дней, а также тонкой курткой, которая будет страховать тебя летними ночами.

3. Неправильная посадка

Бомберы нужно выбирать под свою телосложение. Золотое правило: он должен плотно облегать твои плечи, но при этом не быть слишком свободным или слишком узким. Длина должна достигать талии, а не бедер. Помни, что классический бомбер – короткая куртка. Поэтому тебе следует обратить внимание на то, заправленная ли твоя футболка в штаны. В противном случае из-под твоей куртки может торчать хвост.

4. Неправильное использование слоев

Бомбер сам по себе немного широк. Поэтому тебе не нужно одевать слишком массивную одежду под низ. В противном случае есть все шансы, что твоё туловище будет выглядеть непропорциональным и слишком массивным. В холодный день мы рекомендуем сочетать бомбер с тонкой водолазкой. Так ты не только будешь сохранять тепло тела, а и не перегружать образ.



Бомбер – куртка с массивным фасоном, поэтому не злоупотребляй толстыми слоями / Фото Unsplash

5. Носишь ее в неподходящем случае

Бомбер – идеальная куртка, которая может дополнить твой образ. Но следует понимать, что не всегда и не всюду ее можно носить. Например, сочетать спортивный бомбер с костюмом или смокингом – не лучшая идея. Кожаный же вариант можно использовать для более официальных мероприятий. Но не злоупотребляй этим. Иногда лучше извлечь из шкафа пальто, чтобы не помять пиджак.

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