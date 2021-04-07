Коли ми носимо майки, то рідко задумуємося над тим, що щось робимо неправильно. Втім, є щонайменше кілька помилок, яких припускають більшість чоловіків. Ми коротко пройдемося по них, щоб наступного разу ти носив майку правильно.

Майка – основа чоловічого гардеробу. Вона допомагає тобі зігрітися в холодні дні, а також запобігає появі плям поту на одягу. Але чи задумувався ти над тим, що носиш майку дещо неправильно. Спробуймо розібратися з поширеними чоловічими помилками.

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1. Видно під верхнім шаром

Якщо сорочка прозора, то під нею можна побачити майку. Також варто розуміти, що вона не повинна проглядати з-під коміра. Якщо ж ти обожнюєш розстібати сорочку під час носіння, то ми рекомендуємо розглянути майки з V-подібним вирізом. Так є всі шанси, що їх не буде видно під верхнім шаром одягу. Якщо ж ти обираєш прозору сорочку, то потурбуйся, щоб майка була ідентичного кольору.



Майка не має бути видною під верхнім шаром / Фото Unsplash

2. Неакуратні краї

Тобі потрібно потурбуватися також про те, щоб краї майки не стирчали з-під сорочки або светра. Для цього потрібно обирати фасони з акуратними лямками, які мають порівняно невелику товщину. Або не поєднуй майку з надто тісним верхнім шаром. Це дозволить зробити все для того, щоб вона не впадала у вічі.

3. Неправильний колір

Найкраще, що ти можеш зробити, – вибрати майку, яка відповідатиме по тону твоїй шкірі. Так її буде не видно під верхнім шаром. Також можна вибрати варіант, який по відтінку відповідатиме, наприклад, сорочці. Але у цьому випадку ти повинен розуміти, що твоє тіло буде просвічуватися у тих місцях, де майка його не прикриває.



Найкраща майка має бути кольору твоєї шкіри / Фото Unsplash

4. Нехтуєш розміром

Майка не повинна бути надто малою або надто великою. По довжині вона повинна сягати нижче пояса, щоб ти міг заправити її у штани. Що стосується фактури, то найкраща майка – тонка майка без рельєфу. А ще варто розуміти про те, що вона повинна виконувати одну зі своїх основних функцій – захист верхнього шару від поту. Тож уникай варіантів з величезними отворами для рук. У такому випадку шкіра під пахвами не буде прикритою.

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Носи майку правильно, а також пам'ятай про те, що вона не повинна виглядати з-під верхнього шару. Також не забувай про її колір. Найкраща майка – та майка, яка по кольору нагадує тон твоєї шкіри.