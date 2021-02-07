Симулюють усі: 3 міфи та 2 факти про чоловічий оргазм

Секс – заняття, яким щодня займаються мільйони людей по всьому світу. І якщо ми, чоловіки, намагаємося вивчити практично все про жіночий оргазм. То чи достатньо добре ми знаємося на власному? До твоєї уваги 3 міфи та 2 факти про чоловічий оргазм!

Чоловічий оргазм – не така вже й проста річ, як тобі може здаватися. І якщо ти думав, що оргазм – це обов'язково про еякуляцію, то ми змушені тебе засмутити. Гайда разом з нами руйнувати міфи та вивчати цікаві факти про чоловічий оргазм!

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1. Еякуляція = оргазм

Усі ми звикли, що оргазм обов'язково повинен завершитися еякуляцією. Утім, уролог Жоао Алмейда Дорес пояснює, що, хоча оргазм і еякуляція часто пов'язані, це різні фізіологічні процеси, які можуть відбуватися окремо. А чи знав ти, що еякуляція також можлива без ерекції?

Ерекція – нервово-судинне явище, яке виникає у сприятливій гормональній і психологічній атмосфері, незалежно від еякуляції. Як приклад, у нас є пацієнти з травмами спинного мозку, які можуть еякулювати без ерекції,

– додає Жоао.



Чоловічий оргазм не завжди супроводжується еякуляцією / Фото Unsplash

2. Можна еякулювати кілька разів на день

Звичайно ж, можна. Що за дурниці? Але є цікаве питання: чи є певний добовий ліміт еякуляції? За словами Жоао, визначеного ліміту немає. Легенда свідчить, що чоловік з Чехії зміг еякулювати цілих 57 разів за 24 години. І це він робив з 57 різними жінками, не використовуючи жодних препаратів.

Виявляється, пояснює уролог, у здорового чоловіка у самому організмі є механізми, які заважають йому еякулювати нескінченно.

Крім того факту, що може бути біль в області геніталій, ми також знаємо, що після еякуляції, яка зазвичай супроводжується оргазмом, існує рефрактерний період (період, протягом якого неможливо досягнути ерекції, оргазму й еякуляції), який триває довше, чим частіше відбувається оргазм і еякуляція,

– зазначає Жоао.

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3. Чоловіки не можуть отримати множинний оргазм

Подейкують, що лише жінкам пощастило досягати множинних оргазмів. Але й чоловіків природа не обділила. У 1989 році 21 чоловіків у віці від 25 до 69 років опитали, щоб дослідити множинний оргазм у чоловіків. Половина опитаних зауважила, що досягала множинного оргазму.

Найцікавішим відкриттям поділилися двоє чоловіків. Вони розповіли, що навчилися досягати множинного оргазму та кілька разів зупинятися перед еякуляцією. Мета полягала в тому, щоб відокремити одне відчуття від іншого. Таким чином чоловікам вдавалося уникнути рефрактерного періоду.



Чоловіки, як і жінки, можуть досягати множинного оргазму / Фото Unsplash

4. Чоловіки симулюють оргазм

У дослідженні, опублікованому в Journal of Sex Research у 2009 році, 25% зі 180 опитаних чоловіків зізналися, що симулювали оргазм бодай раз у житті. Основні причини, які вони назвали: бажання припинити статевий акт або усвідомлення того, що оргазм навряд вдасться досягнути у найближчі кілька хвилин.

Цікаво, що бувають симуляції, під час яких відбувається еякуляція, але вона "зникає" до того, як її помітять. Жоао попереджає про випадки, коли чоловік еякулює, але сперма рухається у напрямку, протилежному очікуваному, і викидається у сечовий міхур, а потім виводиться разом з сечею.

Це трапляється з чоловіками, які перебувають під впливом певних препаратів або перенесли операції на передміхуровій залозі,

– пояснює уролог.

5. Сперма складається зі сперматозоїдів

Це 100-відсотковий міф, адже складається вона не лише зі сперматозоїдів. Жоао Алмейда Дорес зазначає, що насіннєва рідина – частина сперми, яка є лужною рідиною, багатою на фруктозу (відповідає за живлення сперматозоїдів) і простагландинами (вони полегшують міграцію сперматозоїдів до кінцевої мети).

Є також секрети передміхурової залози, багаті лимонною кислотою, кислою фосфатазою та цинком, які допомагають підтримувати життєздатність сперматозоїдів. Також присутній білок PSA, часто пов'язаний з раком простати. За словами Жоао, цей білок зберігає сперму в рідкому стані. В іншому випадку вона б згорнулася.



Сперма складається не лише зі сперматозоїдів / Фото Unsplash

Гарантуємо, що нам вдалося тебе здивувати. Тож тепер ти точно знатимеш, що чоловіки можуть досягати множинних оргазмів, а сама кульмінація необов'язково повинна супроводжуватися еякуляцією!

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