Чоловік 35 років їздив без водійських прав: як покарають його за це рекордне правопорушення

У місті Кнєжскє Двори в Чехії поліція зупинила водія автомобіля Fiat. 63-річний чоловік зізнався, хоч у це складно повірити, що ніколи не мав водійських прав.

Патруль помітив його у передмісті Чеське Будейовіце о 9 годині ранку в неділю – водій проігнорував знак "В'їзд заборонено". Помітивши поліцію, він швидко розвернувся і спробував утекти.

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При цьому спочатку проігнорував сигнали поліцейських. Однак через деякий час зрозумів, що коїть щось погане, і зупинив автомобіль, щоб не погіршити ситуацію.

Причину його втечі правоохоронці з'ясували трохи пізніше – чоловік зізнався, що ніколи не мав водійського посвідчення. Поліцейські звірилися з реєстром водійських посвідчень і переконалися в цьому.

Чоловік не повідомив, скільки років він керував автомобілем нелегально, але правоохоронці припускають, що мовиться про понад 35 років. При цьому порушник жодного разу не складав іспит із водіння.



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Офіцери заборонили чоловікові продовжувати поїздку. Розслідуванням тепер займатиметься відповідальний адміністративний орган. Та хай там що, у будь-якому випадку на цього водія чекають великі неприємності.

Йому доведеться заплатити штраф до 3 000 євро.

І чекати до 3 років, якщо він все-таки вирішить отримати водійське посвідчення.

В Україні теж суворі покарання за такі порушення, але, звісно, про тисячі євро не мовиться. Якщо водій взагалі не має водійських документів, його штраф становитиме 3400 гривень, а якщо мав, але позбавлений права керування автомобілем, штраф буде 20 400 гривень. Якщо ж лише не мав при собі – 425 гривень.