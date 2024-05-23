Патруль заметил его в пригороде Ческе Будейовице в 9 часов утра в воскресенье – водитель проигнорировал знак "Въезд запрещен". Заметив полицию, он быстро развернулся и попытался скрыться.

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35 лет без прав за рулем: нарушителю-рекордсмену грозит штраф

При этом сначала проигнорировал сигналы полицейских. Однако через некоторое время понял, что совершает что-то плохое, и остановил автомобиль, чтобы не усугубить ситуацию.

Причину его побега правоохранители выяснили чуть позже – мужчина признался, что никогда не имел водительского удостоверения. Полицейские сверились с реестром водительских удостоверений и убедились в этом.

Мужчина не сообщил, сколько лет он управлял автомобилем нелегально, но правоохранители предполагают, что речь идет о более чем 35 годах. При этом нарушитель ни разу не сдавал экзамен по вождению.



Когда садишься за руль, убедись, что имеешь на это законное право / Фото ArthurHidden@freepik

Офицеры запретили мужчине продолжать поездку. Расследованием теперь будет заниматься ответственный административный орган. Но как бы там ни было, в любом случае этого водителя ждут большие неприятности.

Ему придется заплатить штраф до 3 000 евро.

И ждать до 3 лет, если он все-таки решит получить водительское удостоверение.

В Украине тоже суровые наказания за такие нарушения, но, конечно, о тысячах евро речи не идет. Если водитель вообще не имеет водительских документов, его штраф составит 3400 гривен, а если имел, но лишен права управления автомобилем, штраф будет 20 400 гривен. Если же только не имел при себе – 425 гривен.