У рамках дослідження майже половина водіїв, 48%, зізналися, що використовують рідину для миття посуду для миття своїх автомобілів. З цього приводу висловився Даррен Міллер, автомобільний експерт з BigWantsYourCar.com.

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Зверни увагу на це попередження про потенційну шкоду автомобілям під час миття

Фахівець зазначив, що використання таких речовин на авто може призвести до серйозних проблем з покриттям і кузовом.

Використання рідини для миття посуду для чищення автомобілів є поширеною помилкою, яка може призвести до значного пошкодження лакофарбового покриття автомобіля,

– застеріг він.

Рідина для миття посуду ефективна для видалення жирних і харчових плям, але вона містить сіль, яка може роз'їдати фарбу і залишати автомобіль вразливим до забруднювачів із навколишнього середовища та ультрафіолетових променів.

Сіль може спричиняти іржу під час контакту з будь-яким відкритим металом, наприклад, подряпинами. Водії також ризикують втратити будь-який лакофарбовий герметик або віск, залишаючи кузов вразливим до ультрафіолету.

Правильно було б використовувати для миття автомобіля спеціальні засоби / Фото freepik

З часом, після кількох чищень з використанням кухонного миючого засобу, кузов почне тьмяніти. Даррен підкреслив, що автомобілісти побачать значні рахунки за усунення будь-яких пошкоджень, спричинених рідиною для миття посуду.

Перефарбування автомобіля через пошкодження, спричинені миючим засобом, може коштувати дорого. Щоб уникнути цього, автовласники повинні інвестувати в спеціальні засоби для догляду за автомобілем, призначені для захисту фарби та збереження вартості автомобіля,

– наголосив експерт.

Замість рідини для посуду водіям варто придбати автомобільний шампунь, який можна знайти в багатьох магазинах автомобільних аксесуарів за зовсім невеликі гроші.

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А для миття двигуна використовувати два відра – одне з чистою водою, а інше з сумішшю води й автомобільного шампуню (це запобігає висиханню мила на лакофарбовому покритті та розводам, які можуть зіпсувати вигляд автомобіля, а також подряпинам).