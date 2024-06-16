Чоловік подає в суд на Apple: причина пікантна – випливла зрада

Мешканець Англії подає до суду на Apple, бо його "видалені" повідомлення спричинили викриття подружньої зради. Заподіяну собі шкоду чоловік оцінив у 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Так, справді, його дружина виявила "видалені повідомлення", які Річард (назвемо його так) надсилав секс-працівницям, і подала на розлучення. Отже, чоловік стверджує, що у всьому винна недостатня прозорість Apple щодо видалених повідомлень.

Дивися також Чоловік обідав з надувною лялькою: офіціантка зняла відео – і її звільнили

"Видалені" повідомлення на iPhone викрили чоловіка у зраді

Річард – чоловік середнього віку з Англії. Він розповів журналістам, що звертався до секс-працівників в останні роки свого шлюбу. Зокрема, зв'язувався з ними через додаток iMessages на своєму iPhone, а потім видаляв ці тексти.

Однак його дружина зайшла на сімейний комп'ютер iMac, і повідомлення кількарічної давнини там з'явилися. За місяць вона подала на розлучення.

Це все ще досить боляче. Це був дуже жорстокий спосіб дізнатися про це (для дружини – Men). Думаю, якби я зміг поговорити з нею раціонально, вона не сприйняла б це так жорстоко, і, можливо, я все ще був би одружений,

– скаржився Річард.

Пара була дуже щасливим подружжям понад 20 років, каже чоловік, і от "чудовий шлюб викинутий на смітник". Він переконаний, що цього б не сталося, якби викриття зради "не було таким раптовим, жорстоким і прикрим".

Видалені повідомлення Річарда секс-працівницям випливли на сімейному комп'ютері / Фото freepik (ілюстративне)

Тому Річард подав позов проти технологічного гіганта на понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів, які він втратив через розлучення та суди. Бо, мовляв, компанія не дає зрозуміти, що видалені повідомлення можуть з'явитися на інших пристроях Apple. Плюс чоловік постраждав, як він каже, від сильного стресу:

Я справді думав, що у мене буде серцевий напад. Розлучення – це надзвичайно стресовий процес, а ще у вас є діти й сімейна динаміка.

Адвокати Річарда бачать перспективи у позову, адже "Apple не надала користувачам чіткої інформації про те, що відбувається з повідомленнями, які вони надсилають, отримують і, що важливо, видаляють". В Apple все це наразі не коментували.