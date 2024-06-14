Тара Бйорк визнає, що не повинна тікточити на роботі, але про публікацію відео наче й не шкодує. Щонайменше, вона підписала свій допис від 27 травня саме так.

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Офіціантку звільнили за відео з чоловіком і надувною лялькою

Тара працює (працювала, точніше кажучи) в ресторані Restoration Hardware Rooftop. І от вона публікує тікток-відео: "Я хочу, щоб ви побачили, що щойно увійшло у двері".

Від селфі-зображення вона перевернула камеру, щоб наблизити відвідувача ресторану, який сидів неподалік. А на сидінні навпроти нього була надувна жіноча лялька.

Лялька мала жовто-русяве волосся, була одягнена в чорну сукню без рукавів, а чоловік її навіть годував виноградом.

Потім Бйорк знову розвернула камеру, піднесла пальці до чола і підняла брови в жесті роздратування: "Немає слів".

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Не було слів і в начальства ресторану. Офіціантку, звісно, звільнили.

Я знала, що станеться одне з двох: відео не отримає жодного перегляду і зі мною буде все гаразд, або ж воно вибухне і мене звільнять,

– пояснювала вона згодом для Charlotte Observer.

Відео стало вірусним та зібрало понад мільйон переглядів.

До слова, у коментарі прийшов той самий чоловік та пояснив, що дивне побачення було розплатою за програш у фентезі-футболі.