Да, действительно, его жена обнаружила "удаленные сообщения", которые Ричард (назовем его так) посылал секс-работницам, и подала на развод. Итак, мужчина утверждает, что во всем виновата недостаточная прозрачность Apple относительно удаленных сообщений.

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"Удаленные" сообщения на iPhone уличили мужчину в измене

Ричард – мужчина среднего возраста из Англии. Он рассказал журналистам, что обращался к секс-работникам в последние годы своего брака. В частности, связывался с ними через приложение iMessages на своем iPhone, а затем удалял эти тексты.

Однако его жена зашла на семейный компьютер iMac, и сообщения многолетней давности там появились. Через месяц она подала на развод.

Это все еще довольно больно. Это был очень жестокий способ узнать об этом (для жены – Men). Думаю, если бы я смог поговорить с ней рационально, она не восприняла бы это так жестоко, и, возможно, я все еще был бы женат,

– жаловался Ричард.

Пара была очень счастливыми супругами более 20 лет, говорит мужчина, и вот "замечательный брак выброшен на свалку". Он убежден, что этого бы не произошло, если бы разоблачение измены "не было таким внезапным, жестоким и досадным".

Удаленные сообщения Ричарда секс-работницам всплыли на семейном компьютере / Фото freepik (иллюстративное)

Поэтому Ричард подал иск против технологического гиганта на свыше 5 миллионов фунтов стерлингов, которые он потерял из-за развода и судов. Потому что, мол, компания не дает понять, что удаленные сообщения могут появиться на других устройствах Apple. Плюс мужчина пострадал, как он говорит, от сильного стресса:

Я действительно думал, что у меня будет сердечный приступ. Развод – это чрезвычайно стрессовый процесс, а еще у вас есть дети и семейная динамика.

Адвокаты Ричарда видят перспективы у иска, ведь "Apple не предоставила пользователям четкой информации о том, что происходит с сообщениями, которые те отправляют, получают и, что важно, удаляют". В Apple все это пока не комментировали.