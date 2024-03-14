Чоловік стверджує, що його дівчина не могла бачити, як він "з'їдає себе до смерті", і покинула його. Саме тоді він вирішив повернути своє життя в нормальне русло. Зараз він важить 80 кілограмів і працює персональним тренером у Лондоні.

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Чоловік важив 144 кілограми

Для мене це вже три роки послідовності. Я не робив перерви на понад тиждень. Я почуваюся чудово, і не можу навіть уявити, що колись повернуся до такого способу життя,

– заявив Пувіраджасінгам в інтерв'ю SWNS.



До схуднення чоловік важив 144 кілограми / Фото SWNS

Пувіраджасінгам каже, що раніше він був дуже спортивним і любив займатися фізичними вправами. Він грав у регбі і часто ходив до спортзалу, доки не прийшла пандемія, яка змусила його та всіх інших застрягти вдома.

Я почав набирати вагу. Я не бачився з друзями чи родиною – просто залишався з нею, багато їв і курив,

– розповів Пувіраджасінгам про свою тепер уже колишню дівчину.

За словами Пувіраджасінгама, жінка, яку він не назвав, не хотіла бачити, як він руйнує себе.

Вона не могла дивитися, як я з'їдаю себе до смерті, що цілком зрозуміло. Вона сказала, що якщо я не змінюся, вона піде, але я не змінився,

– пояснив Пувіраджасінгам.



Потім він почав займатися своїм тілом / Фото SWNS

Пувіраджасінгам розповів, що у нього були дуже похмурі думки, він постійно носив велику куртку, щоб приховати збільшення ваги, і уникав зустрічей з друзями після того, що сталося. Після двох тижнів відчаю він вирішив, що має змінити своє життя.

Починаючи з лютого 2021 року, він поступово налагодив своє харчування, кинув курити і почав займатися спортом.

"Я купив гумки, лаву, гантелі, штангу, повісив дзеркала, поклав гумове покриття для підлоги, купив боксерську грушу і повільно почав повертатися до звичного життя", – поділився Пувіраджасінгам, зазначивши, що публікував фотографії свого прогресу в соціальних мережах, щоб мотивувати себе.

Через три роки він побудував тіло, як у Голлівуді, і отримав ліцензію персонального тренера.

Я більше не впізнаю ту людину. Я був вдячний йому, тому що він дав мені поштовх, необхідний для того, щоб вийти із зони комфорту і довести, що всі помиляються,

– сказав Пувіраджасінгам, розмірковуючи про свій розрив.



Тепер він працює персональним тренером / Фото SWNS

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Наш герой надихає. Він продемонстрував, що можна кардинально змінити своє життя, буквально відштовхнувшись від дна. І навіть ми вдячні його колишній за те, що дала йому цього казково пенделя.

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