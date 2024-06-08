Він придбав піцу та, мабуть, глибоко задумався про смаки, тож щиро помилився та сі за кермо чужої машини. "Я одразу ж подумав: "Це не моя машина". Тож я просто кружляв навколо", – розповів цей чоловік, Вінсент Зепеда.

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Чоловік помилково "вкрав" машину, прийнявши її за свою

Вінсент повертався додому після замовлення піци, але в "своєму" автомобілі, коли туди сів, зрозумів, що щось не так. Бо, бачите, на задньому сидінні лежав собака, геть не знайомий Зепеді.

Примітно, що в авто був брелок із ключами, тож завести та поїхати не становило проблеми. Так чоловік і поїхав – у пошуках свого авто. У підсумку виявилося, що він сів у машину, зовні ідентичну до його власної.

Запис, зроблений Вінсентом Зепедою, є хронікою його пригоди: ось відео з ранкового шоу CBS

Через погодні умови та обставини напруженого життя я ні на секунду не припускав, що автомобіль, який відчинив мені двері, не був моїм. І тільки коли я поїхав у напрямку дому, у мене виникло дивне відчуття,

– розповів Зепеда.

"Це було просто божевілля", – зізнався Вінсент. Його автомобіль – червона Honda CR-V, був припаркований поруч з іншим, таким самим, за кермо якого він помилково й сів.

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Інший автомобіль належав Синті Фішер та її англійському лабрадору Флетчеру.

Мені просто соромно, що я залишила ключі в машині. Завжди думала, що собака в машині захистить її, але він не дуже схожий на сторожового пса,

– зі сміхом згадувала Фішер.

Цікаво, що у Зепеди є не лише такий самий автомобіль, як у Фішер, а й такий самий собака. А проте того дня чоловік не брав його із собою.