Чоловік за добу зробив понад 26 тисяч присідань: чому ми закликаємо не повторювати подібного

Минулого тижня житель штату Іллінойс увійшов в історію. Він встановив новий світовий рекорд з найбільшої кількості присідань за 24 години – 26 100 повторень.

Тоні Піраіно з міста Декатур, штат Іллінойс, розпочав свою сміливу спробу встановити рекорд о 5 ранку 5 квітня і закінчив її о тій же годині 6 квітня. Він поставив собі за мету зробити 26 000 присідань за цей 24-годинний інтервал, таким чином побивши світовий рекорд, встановлений Джо Ревердесом з Род-Айленду у 2020 році, на 1 000 присідань.

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Побив рекорд з присідань

Редакція Men 24 закликає не намагатися повторити побачене. Це може мати вкрай негативні наслідки, про що ми розповімо далі.

Щоб мати достатньо витривалості та енергії для досягнення своєї мети, Піраіно робив 30-секундні перерви через кожні 22 присідання, а також подбав про те, щоб робити кілька довших перерв упродовж дня. Він також пив багато енергетичних напоїв і закусок, багатих на вуглеводи. І, попри те, що сказав журналістам, що втомився на половині спроби, йому вдалося перевершити власні очікування.

До 5 ранку 6 квітня Тоні Піраіно не лише побив попередній рекорд у 25 000 присідань, але й на 100 присідань перевищив власну мету – 26 000 присідань. Його рекорд ще має бути підтверджений Книгою рекордів Гіннеса, але спортсмен з Іллінойсу впевнений, що його спроба буде сертифікована.

Піраіно розповів місцевим журналістам, що його надихнув атлет Девід Гоґґінс, який встановив світовий рекорд у 2013 році, зробивши 4030 підтягувань за 17 годин 45 хвилин. Відтоді він прочитав книгу Гоґґінса "Ти не можеш мені зашкодити" і вирішив довести себе до межі.



Надлишок присідань може мати негативні наслідки / Фото freepik

У чому небезпека великої кількості присідань

Занадто велика кількість присідань може бути шкідливою для колін з кількох причин:

Передовсім мовиться про надмірне навантаження на колінні суглоби. Це може спричинити знос хрящової тканини, внаслідок чого може виникнути біль та зниження рухливості.

Крім того, поглиблення навантаження на колінні суглоби може призвести до пошкодження хряща та зв'язок, що збільшує ризик травм.

Нарешті, неправильна техніка присідань, особливо при великій кількості повторень, може призвести до додаткового навантаження на колінні суглоби та м'язи, що також може призвести до появи болю та травм.

Саме тому важливо робити присідання з усвідомленням, дотримуючись правильної техніки та розумно контролюючи обсяг вправ.

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Так, наш герой побив світовий рекорд. Але слід розуміти, що це може мати вкрай негативні наслідки для його здоров'я. Тому ми закликаємо не ризикувати своїм самопочуттям аж настільки.

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