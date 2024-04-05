І хоча до змагань ще кілька місяців, Маноду майже готовий викластися на повну в Парижі. Журналісти поспілкувалися з володарем 4 олімпійських медалей (1 золота та 3 срібні), котрий поділився з нами ключами до своєї дієти та режиму тренувань, щоб бути на рівні спортсмена високих досягнень.

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Тренування високих досягнень

Фізична підготовка плавця, який виграв олімпійське золото на дистанції 50 метрів вільним стилем у Лондоні 2012 року, містити п'ять щотижневих сесій спеціальних тренувань з обтяженнями або на зміцнення м'язів.

М'язи, які опрацьовуються в першу чергу, – це плечі, грудні м'язи та трицепси. Щоб витримати такий шалений темп і задовольнити свої потреби в харчуванні, спортсмен доповнює їжу протеїновими коктейлями під час тренувань.

Я не обов'язково роблю одне й те саме на кожному ранковому тренуванні. Двічі на тиждень я зосереджуюсь на рухливості, наприклад, зазвичай перед першим тренуванням. Також я роблю два тренування з обтяженням і годину займаюся пілатесом,

– розповідає він.



Передовсім він опрацьовує плечі, грудні м'язи та трицепси / Фото Cortesía

Дієта без сніданку

Для Флорана Маноду ранок починається без сніданку. Так званий "найважливіший прийом їжі" відходить на другий план через його графік.

Я не їм вранці і знаю, що це трохи дивно. Але якби я поїв, мені довелося б чекати три години перед плаванням, а наші тренування починаються о 7 ранку. Якби я вставав о 4 ранку, щоб поїсти, а потім ще й перетравити їжу, я б не зміг жити!

– пояснює олімпійський плавець.

Важливість сонячних ванн

Флоран Маноду визнає важливість складання точного плану дій на Олімпійських іграх, але підкреслює, що залишатися гнучким і пристосовуватися до своїх відчуттів залишається вкрай важливим.

"Залежно від того, як пройде сезон, я буду почувати себе більш-менш добре, і тоді я буду вирішувати разом зі своєю командою, додати змагання або прибрати одне", – пояснює він.

Олімпійський чемпіон, який на момент інтерв'ю тренувався в Брісбені (Австралія), також вважає, що поповнення запасів вітаміну D є важливим для підтримання бадьорості духу та мотивації.

Під час підготовки є речі, які ти не можеш контролювати, але мета завжди полягає в тому, щоб працювати, а також отримувати якомога більше сонця!

– наголосив він.



Флоран Маноду наголосив на важливості сонячних ванн / Фото Cortesía

Все сплановано

У період з вересня по грудень минулого року я перебував у стані "наполовину готуватися, наполовину насолоджуватися", але з 5 січня я змінився,

– розповідає Флоран Маноду.

До цього він не ставив собі жодних обмежень, і це теж частина підготовки. Якщо йому хотілося з'їсти піцу в понеділок і гамбургер у середу, він би це зробив, але зараз це у минулому.

Олімпійський плавець пояснює, що обсяг фізичної роботи залишатиметься високим до кінця травня, після чого його навантаження різко зменшиться з наближенням Олімпіади.

"В якийсь момент потрібно накопичувати енергію", – підкреслює він.

Підготовка до таких важливих змагань відбувається поетапно, і кожен етап має свою функцію.

Психологічний менеджмент

Під час розмови Флоран Маноду наполягав на важливості психологічної роботи та ментальної підготовки.

"У нас є фізичні тренери для тіла, чому ми не повинні мати їх для розуму?" – запитує спортсмен, який працює з фахівцем Томасом Саммутом з часів Олімпіади в Лондоні.

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Він вважає, що дуже прикро, що люди все ще іноді думають, що мати ментального тренера – це ознака слабкості. Це зовсім не так, як фізична підготовка, і це додало йому впевненості.

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