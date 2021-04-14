Чоловіки не плачуть: звідки взявся цей стереотип і чому він шкідливий

Лицарі, бійці, мачо, та й взагалі чоловіки – вони ж не плачуть? Звісно ж, плачуть. Звідки ж взявся той стереотип, і чим він небезпечний для самих чоловіків – поговоримо сьогодні на Men 24.

Забігаючи наперед – передусім мовиться про заборону на емоції. Від якої, до слова, слід позбавитися.

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Чоловіки не плачуть

Звідки взявся стереотип

Середньовічні лицарські романи сповнені опису сцен, у яких лицарі проливають сльози. Ну, наприклад, герой Ланселот плаче – через розлуку з Гвіневерою. Це когось бентежило? Та ні, навпаки – подібні ситуації вважали нормою. Чому ж зараз не вважають?

Тож у який період історії людства зародився стереотип "чоловіки не плачуть"? Відверто кажучи, визначити це вкрай важко.

Ймовірно, він формувався кілька тисяч років під впливом християнської культури, в якій прояв людиною емоцій вважали наближенням до гріха.

вважали наближенням до гріха. Причому під "людиною" розуміли здебільшого чоловіків, адже права жінок у той час були, м'яко кажучи, мінімальними.

У підсумку сьогодні ми маємо низку усталених забобонів (стереотипів): що чоловік не повинен ні на що скаржитися, плакати, що бути емоційним ганебно тощо. Дуже часто хлопчиків такими наративами й виховують змалку.

сформувався стереотип "чоловіки не плачуть" не через заборону сліз як таких, а через негативне ставлення до прояву емоцій, які асоціюються з вразливістю – смутку, туги, зневіри, суму тощо. А "справжній чоловік" же ж повинен бути сильним, рішучим і непохитним.



Чоловіки не плачуть – це шкідливий стереотип / Фото unsplash

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Не плакати – шкідливо

Чоловіків заведено вважати менш емоційними, ніж жінки. Та це не так – насправді обидві статі однаково схильні до прояву почуттів. Але ці прояви сильно залежать від ситуації й завчених гендерних ролей.

Вчені неодноразово рахували статистику , скільки плачуть чоловіки, а скільки – жінки. Результати завжди трималися на приблизно такому рівні: жінка плаче 5 – 6 разів на місяць, а чоловік – 1 чи 2 рази.

, скільки плачуть чоловіки, а скільки – жінки. Результати завжди трималися на приблизно такому рівні: жінка плаче 5 – 6 разів на місяць, а чоловік – 1 чи 2 рази. Біологічно це пояснюють так: тестостерон (цього гормону більше у чоловіків) може пригнічувати плач, а пролактин (більше у жінок) – стимулювати.

це пояснюють так: тестостерон (цього гормону більше у чоловіків) може пригнічувати плач, а пролактин (більше у жінок) – стимулювати. Однак у багатих країнах люди плачуть частіше, бо дозволяє культура. А у бідних країнах, хоч приводів поридати більше, люди плачуть рідше – бо емоційність там не схвалюється.

І ще одне важливе спостереження: серед чоловіків у 3,5 – 4 рази більше самогубців, ніж серед жінок. Причому найчастіше з життя йдуть чоловіки, яких виховували на нормах "не плач", "терпи", "не скаржся" тощо.

н

априкінці ХХ століття вчені

провели масштабне міжнародне дослідження, яке

виявило прямий зв'язок між захворюваннями на тлі стресу і ставленням до плачу. Чоловіки

, які тримали

емоції в

собі без виходу –

опинилися у групі ризику. Так чи є який сенс не плакати й ризикувати своїм фізичним та психічним здоров'ям?