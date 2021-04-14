Чоловіки не плачуть: звідки взявся цей стереотип і чому він шкідливий

Лицарі, бійці, мачо, та й взагалі чоловіки – вони ж не плачуть? Звісно ж, плачуть. Звідки ж взявся той стереотип, і чим він небезпечний для самих чоловіків – поговоримо сьогодні на Men 24.
Забігаючи наперед – передусім мовиться про заборону на емоції. Від якої, до слова, слід позбавитися.
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Середньовічні лицарські романи сповнені опису сцен, у яких лицарі проливають сльози. Ну, наприклад, герой Ланселот плаче – через розлуку з Гвіневерою. Це когось бентежило? Та ні, навпаки – подібні ситуації вважали нормою. Чому ж зараз не вважають?
У підсумку сьогодні ми маємо низку усталених забобонів (стереотипів): що чоловік не повинен ні на що скаржитися, плакати, що бути емоційним ганебно тощо. Дуже часто хлопчиків такими наративами й виховують змалку.Висновок: сформувався стереотип "чоловіки не плачуть" не через заборону сліз як таких, а через негативне ставлення до прояву емоцій, які асоціюються з вразливістю – смутку, туги, зневіри, суму тощо. А "справжній чоловік" же ж повинен бути сильним, рішучим і непохитним.
Чоловіки не плачуть – це шкідливий стереотип / Фото unsplash
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Чоловіків заведено вважати менш емоційними, ніж жінки. Та це не так – насправді обидві статі однаково схильні до прояву почуттів. Але ці прояви сильно залежать від ситуації й завчених гендерних ролей.
І ще одне важливе спостереження: серед чоловіків у 3,5 – 4 рази більше самогубців, ніж серед жінок. Причому найчастіше з життя йдуть чоловіки, яких виховували на нормах "не плач", "терпи", "не скаржся" тощо.Висновок: н априкінці ХХ століття вчені провели масштабне міжнародне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між захворюваннями на тлі стресу і ставленням до плачу. Чоловіки , які тримали емоції в собі без виходу – опинилися у групі ризику. Так чи є який сенс не плакати й ризикувати своїм фізичним та психічним здоров'ям?