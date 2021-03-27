Ванна чи душ: що для чоловіків небезпечніше
Чоловік, поза всяким сумнівом, повинен доглядати за своїм тілом. А отже – і митися. Але що ж для чоловічого здоров'я краще – хлюпатися у ванні чи приймати душ?
Джерело:Daily Active
Це насправді важливе питання. Адже той чи інший спосіб миття може містити певні небезпеки – щодо потенції й репродуктивності чоловіка, – якщо його застосовувати неправильно.
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Зверни увагу на температуру води
Гаряча вода – 38 градусів і вище – не надто сприятливе середовище, у якому варто тримати своє тіло.
- Причина ось у чому: базальна температура (найнижча у стані спокою) яєчок – 34 градуси.
- Тоді повноцінного формуються сперматозоїди з належними їм функціями.
А це означає, що калитку треба берегти від перегрівання. Щойно температура тестикул (яєчок) досягає 38 градусів, сперматозоїди починають втрачати рухливість.
Чоловікову краще приймати душ, аніж ванну / Фото unsplash
Якщо дуже любиш приймати саме ванну
У такому випадку знай, що часто лежати в гарячій ванні по 30 – 40 хвилин і більше – дуже погана ідея.
- У спермі можуть відбутися біохімічні зміни, які негативно вплинуть на потенційне зачаття.
- Зокрема, період дозрівання сперматозоїдів зросте, а тривалість їхнього життя зменшиться.
Ну а рухливість сперматозоїдів, як ми вже вказали вище, впаде однозначно.
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