Чоловік, поза всяким сумнівом, повинен доглядати за своїм тілом. А отже – і митися. Але що ж для чоловічого здоров'я краще – хлюпатися у ванні чи приймати душ?

Це насправді важливе питання. Адже той чи інший спосіб миття може містити певні небезпеки – щодо потенції й репродуктивності чоловіка, – якщо його застосовувати неправильно.

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Зверни увагу на температуру води

Гаряча вода – 38 градусів і вище – не надто сприятливе середовище, у якому варто тримати своє тіло.

Причина ось у чому: базальна температура (найнижча у стані спокою) яєчок – 34 градуси.

ось у чому: базальна температура (найнижча у стані спокою) яєчок – 34 градуси. Тоді повноцінного формуються сперматозоїди з належними їм функціями.

А це означає, що калитку треба берегти від перегрівання. Щойно температура тестикул (яєчок) досягає 38 градусів, сперматозоїди починають втрачати рухливість.

Це головна причина, чому чоловікам радять приймати душ, а не ванну. Адже під час душу вплив гарячої води нетривалий і безпечний.



Чоловікову краще приймати душ, аніж ванну / Фото unsplash

Якщо дуже любиш приймати саме ванну

У такому випадку знай, що часто лежати в гарячій ванні по 30 – 40 хвилин і більше – дуже погана ідея.

У спермі можуть відбутися біохімічні зміни , які негативно вплинуть на потенційне зачаття.

, які негативно вплинуть на потенційне зачаття. Зокрема, період дозрівання сперматозоїдів зросте, а тривалість їхнього життя зменшиться.

Ну а рухливість сперматозоїдів, як ми вже вказали вище, впаде однозначно.

Натомість ванна з прохолодною водою покращить твій кровообіг, знижуватиме тиск і позитивно позначатиметься на роботі серця.

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