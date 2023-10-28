Чоловіки знялися у календарі "Курячі татусі": кумедні фото, які піднімуть настрій кожному

Довгоочікуваний календар на 2024 рік із чоловіками та їхніми курчатами нарешті вийшов! Якщо ти не знаєш, про що ми говоримо, то ми детальніше розповімо про "Курячих татусів".

Це цілий рік милих і кумедних моментів, які ділять між собою чоловіки та їхні пернаті супутники. На наступний рік календар "Курячі татусі" представляє не один, а цілих два захоплюючих випуски: "Купальники" та "Кури і сади".

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Ще більш особливим є те, що частину прибутку спрямують неприбутковій організації Farm to Fight Hunger. Вона займається вирощуванням, збиранням та постачанням свіжих, поживних продуктів та яєць для тих, хто потребує здорової їжі.

Даніель Брок, авторка "Курячих татусів", розповіла, що натхнення на створення "Курячих татусів" прийшло після того, як вона побачила інтернет-челендж під назвою "The Target Dress Challenge". Її партнер, Тім, із задоволенням позував для кумедної фотосесії у сукні в стилі "Target" з їхніми курчатами на задньому дворі.

Брок поділилася знімками в соціальних мережах, що призвело до того, що багато людей замовили календар. Натхненна інтересом, фотографиня знайшла ще 12 чоловіків, які вдягнули фермерські сукні, кожен з яких позував з курми на подвір'ї. Так народився календар "Курячі татусі".

Чоловіки знялися у кумедній фотосесії з курми / Фото Даніель Брок

Брок розповіла, що робота фотографа календаря "Курячі татусі" перетворилася на щось більше, ніж повна зайнятість для однієї людини.

Але я все ще керую проєктом зрідка з допомогою сім'ї та друзів. Це шалено багато роботи, але це моя пристрасть!

– зазначила вона.

Фотографиня додала, що календар несподівано дістався ще деяким відомим телеведучим, комікам та впливовим діячам соціальних мереж, таким як комедіанти.

Говорячи про найбільш пам'ятні моменти під час зйомок для календарів 2024 року, Брок згадала дружину Дейла Гарріса, яка тримала за кадром повітродувку, щоб змусити його сукню злетіти "за вітром", відкриваючи спідню білизну.

Інший приклад – "Півнячий шептун" Джейк Нодар, який грається з садовим шлангом і бігає через розбризкувач, одягнений у комбінезон із зображенням фламінго для нашого промовідео. А ютубер і фехтувальник Майкл Краувелл, який використовує шліфувальну машинку на одному зі своїх мечів, щоб викресати іскри, бувши одягненим лише в плавки,

– додала вона.

Фотографиня також проїхала півсвіту, щоб відвідати Австралію і Нову Зеландію, щоб сфотографувати більше курячих татусів. Відвідати ці країни було у її списку бажань, і вона не розчарувалася. Це були одні з найбільш дружніх країн, які вона коли-небудь відвідувала.

Фотографії стали частиною благодійного календаря / Фото Даніель Брок

Кожне зображення кумедне та унікальне. Фотографиня розповіла, що зазвичай вона заздалегідь складає список ідей, які хоче відобразити в календарі.

Але мені, як правило, подобається видання календаря і сцена, в якій перебувають моделі, щоб якось їх представити, якщо це можливо – наприклад, у нас є професійний художник, який малює портрет своєї улюбленої курки, фехтувальник, який робить меч, і комік Метт Метьюз, одягнений в один зі своїх знаменитих "фермерських" халатів",

– зауважила вона.

Зазвичай перед фотосесією відбувається величезна співпраця, наприклад, обмін фотографіями, щоб знайти правильне місце для фотосесії, визначення розміру одягу, сезону і часу доби, реквізиту тощо.

Кумедні фото розвеселили користувачів мережі / Фото Даніель Брок

Коли її запитали, чи є якийсь конкретний меседж або висновок, який, як вона сподівається, люди винесуть з календарів "Курячі татусі", Брок відповіла: "Ніколи не бійтеся не боятися і не випускати з рук свої календарі. Ніколи не бійтеся бути справжніми собою. Ніколи не бійтеся говорити свою правду. Йдіть за своєю пристрастю, попри те, що про вас думають інші. І сяйте яскраво, як прекрасний і унікальний діамант, яким ви є, незалежно від того, що про вас думають інші".

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Вона наголосила, що "Курячі татусі" не існували б сьогодні, якби ми дозволили негативним коментарям вплинути на нас. Жодному з наших "Курячих татусів" немає діла до того, що думають інші. Їхня мета – подарувати кожному усмішку сьогодні. "Курячі татусі" мужні. Завдяки їм у світі стало трохи більше позитиву, єдності, сміху та любові. Нам потрібно більше цього. Особливо зараз.