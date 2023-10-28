Мужчины снялись в календаре "Куриные папы": забавные фото, которые поднимут настроение каждому

Долгожданный календарь на 2024 год с мужчинами и их цыплятами наконец-то вышел! Если ты не знаешь, о чем мы говорим, то мы подробнее расскажем о "Куриных папах".

Это круглый год милых и смешных моментов, которые делят между собой мужчины и их пернатые спутники. На следующий год календарь "Куриные папы" представляет не один, а целых два увлекательных выпуска: "Купальники" и "Куры и сады".

Стоит внимания Безумно популярный коктейль, который станет украшением в любой вечер

Еще более особенно то, что часть прибыли будет направлена неприбыльной организации Farm to Fight Hunger. Она занимается выращиванием, сбором и поставкой свежих, питательных продуктов и яиц для нуждающихся в здоровой пище.

Даниэль Брок, автор "Куриных пап", рассказала, что вдохновение на создание "Куриных пап" пришло после того, как она увидела интернет-челлендж под названием "The Target Dress Challenge". Ее партнер, Тим, с удовольствием позировал для забавной фотосессии в платье в стиле "Target" с их цыплятами на заднем дворе.

Брок поделилась снимками в социальных сетях, что привело к тому, что многие заказали календарь. Вдохновленная интересом, фотограф нашла еще 12 мужчин, которые одели фермерские платья, каждый из которых позировал с курами во дворе. Так родился календарь "Куриные папы".

Мужчины снялись в забавной фотосессии с курами / Фото Даниэль Брок

Брок рассказала, что работа фотографа календаря "Куриные папы" превратилась в нечто большее, чем полная занятость для одного человека.

Но я все еще управляю проектом изредка с помощью семьи и друзей. Это безумно много работы, но это моя страсть!

– отметила она.

Фотограф добавила, что календарь неожиданно достался еще некоторым известным телеведущим, комикам и деятелям социальных сетей, таким как комедианты.

Говоря о самых памятных моментах во время съемок для календарей 2024 года, Брок вспомнила жену Дейла Гарриса, которая держала за кадром воздуходувку, чтобы заставить его платье взлететь "по ветру", открывая нижнее белье.

Другой пример – "Северный шептун" Джейк Нодар, играющий с садовым шлангом и бегающий через разбрызгиватель, одетый в комбинезон с изображением фламинго для нашего промовидео. А ютьюбер и фехтовальщик Майкл Краувелл, использующий шлифмашину на одном из своих мечей, чтобы высекать искры, будучи одет только в плавки,

– добавила она.

Фотограф также проехала полмира, чтобы посетить Австралию и Новую Зеландию, чтобы сфотографировать больше куриных пап. Посетить эти страны было в ее списке желаний и она не разочаровалась. Это были одни из самых дружественных стран, которые она когда-либо посещала.

Фотографии стали частью благотворительного календаря / Фото Даниэль Брок

Каждое изображение забавное и уникальное. Фотограф рассказала, что обычно она заранее составляет список идей, которые отображается в календаре.

Но мне, как правило, нравится издание календаря и сцена, в которой находятся модели, чтобы как-то их представить, если это возможно – например, у нас есть профессиональный художник, рисующий портрет своей любимой курицы, фехтовальщик, делающий меч и комик Мэтт Мэтьюз, одетый в один из своих знаменитых "фермерских" халатов",

– заметила она.

Обычно перед фотосессией происходит огромное сотрудничество, например, обмен фотографиями, чтобы найти правильное место для фотосессии, определение размера одежды, сезона и времени суток, реквизита и т.д.

Смешные фото развеселили пользователей сети / Фото Даниэль Брок

Когда ее спросили, есть ли какой-нибудь конкретный месседж или вывод, который, как она надеется, люди вынесут из календарей "Куриные папы", Брок ответила: "Никогда не бойтесь не бояться и не выпускать из рук свои календари. Никогда не бойтесь быть настоящими собой. Никогда не бойтесь говорить свою правду. Следуйте за своей страстью, несмотря на то, что о вас думают другие. И сияйте ярко, как прекрасный и уникальный бриллиант, каков вы есть, независимо от того, что о вас думают другие".

Читай также Опера Барселоны наняла "интимного режиссера": что будет входить в его обязанности

Она подчеркнула, что "Куриные папы" не существовали бы сегодня, если бы мы позволили негативным комментариям повлиять на нас. Ни одному из наших "Куриных пап" нет дела до того, что думают другие. Их цель – подарить каждому улыбку сегодня. "Куриные папы" мужественны. Благодаря им в мире стало немного больше позитива, единства, смеха и любви. Нам нужно больше этого. Особенно сейчас.