А проте, ясна річ, бути розумним не просто, і ця якість не завжди є чимось таким, чому варто позаздрити. Особливо, як не дивно, це стосується сфери особистого життя, зокрема кохання.

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Навіть у деяких романтичних культових фільмах це можна простежити: там дуже розумним персонажам чомусь не щастить у стосунках. Тож здається, що мудре й інтенсивне застосування розуму є якимось прокляттям, коли справа доходить до пошуку партнера. Але чому саме?

Розумні надумують

Розумні люди схильні часто переосмислювати те, що відбувається в їхньому житті. Тож навіть якщо вони зустріли когось і добре провели з цією людиною час (наприклад, чудове перше побачення), їм все одно знадобиться певний час, щоб обдумати переваги та недоліки нових стосунків. А коли вони обдумають все, то ще почнуть зважувати й аналізувати, чи відчуває їх добре ця нова людина, чи ні, беручи до уваги, чого вони хочуть у своєму житті та що можуть запропонувати.

Відтак розумна людина встановлює певну емоційну дистанцію з кожним, хто до неї наближається.

А відповідь на питання, бути з кимось чи ні, приходить надто пізно. І "так" вже ніхто не почує.



Попри значну кількість переваг, розум іноді створює проблеми – особливо у стосунках / Фото freepik@mego-studio

Розумні незалежні

У концепції романтичного кохання, якій нас навчали з дитинства, є ідея, що коли ми пізнаємо любов, то залишаємо все заради неї. Але розумні люди добре знають, що це не так, і що любов доповнює, а щастя – справа індивідуальна.

З цієї причини вони можуть здаватися егоїстичними або холодними.

Хоча насправді це просто допомагає людині бути незалежною та не створює токсичної динаміки у стосунках.

Розумні передовсім цінують свої цілі

Це коли ти хотів побачити людину в п’ятницю, але не зміг, бо тобі сказали, що хочуть готуватися до іспиту або мають відпочити перед роботою. Розумні люди зазвичай тримають у пріоритеті свої інтереси. Причому це геть не означає, що тебе не люблять – просто для них важливо досягати своїх цілей.

У таких випадках найкраще, якщо люди знаходять партнерів таких самих незалежних.

Або ж можна підтримати їх у їхніх потребах – звичайно, якщо при цьому не зникає розуміння потреб твоїх.

Розумні формують високі стандарти

Розумні люди майже завжди вимагають передовсім від себе дуже багато, бо хочуть постійно вдосконалюватися. З тієї ж причини вони зазвичай очікують подібного від своїх партнерів.

А це означає, що вони можуть формувати надто високі стандарти щодо інших.

Розумна людина буде відчувати нудьгу, якщо не помічатиме самокритичності та покращень у коханій людині.



Проблеми у стосунках іноді виникають через парадоксальні причини / Фото freepik@yanalya

Розумним подобається бути самотніми

Коли люди насолоджуються своїм розумом, вони можуть дуже добре розважатися на самоті та знаходять творчі способи проводити час, не потребуючи інших людей. Тож розумним людям легше бути самотніми, а не відчайдушно шукати когось.

Розумні раціоналізують все довкола

Людина, для якої інтелект є пріоритетом, швидше за все, захоче раціоналізувати все, враховуючи й свої почуття. Таким чином, якщо одного разу така людина відчує до когось потяг, то почне питати себе: "Чому я так себе почуваю?"

Замість того щоб діяти.