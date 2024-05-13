А можуть і не відновитися: чоловікам потрібно більше часу, щоб пережити розрив стосунків

Більшість з нас розлучалися бодай раз – незалежно від того, чи зустрічалися з кимось кілька місяців, чи прожили у шлюбі 10 років. Адже медові місяці та квітково-цукеркові періоди минають, а життя триває.

Та часто створює навантаження на стосунки, до яких ми буваємо не готові – і врешті-решт все закінчується. Але хто довше переживає втрату цих стосунків? Виявляється, чоловіки, і цьому є докази.

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Чоловіки довше переживають розрив, і цьому є докази

Експертка із питань сексу докторка Лімор Готтлейб пояснила, що з часом у стосунках накопичуються обов'язки та пріоритетними стають індивідуальні прагнення. Зв'язок у парі починає згасати, як емоційно, так і фізично.

Лімор каже, у таких випадках жінки часто беруть на себе ініціативу, щоб розпалити іскру. Але їхні зусилля часто наштовхуються на байдужість або нехтування з боку партнерів, що призводить до розчарування й образи.

щоб розпалити іскру. Але їхні зусилля часто наштовхуються на байдужість або нехтування з боку партнерів, що призводить до розчарування й образи. Після такого багато жінок починають обмірковувати стратегію виходу, і рішення приймають тихо. Тим часом чоловіки зазвичай сприймають мовчання жінки як задоволення, а не образу, і вважають, що все гаразд.

Лише тоді, коли падає бомба розлучення, реальність завдає сильного удару. Шоковані та спустошені, чоловіки намагаються врятувати те, що залишилося від їхніх шлюбів, розуміючи, що часто вже занадто пізно,

– каже Лімор.

Пізно, бо на цьому етапі для багатьох жінок шкода є незворотною, а рішення про розставання прийняте вже давно. І ця закономірність простежується не лише з досвіду Готтлейб, але й у наукових дослідженнях.

Розрив стосунків спричиняє біль для чоловіків і жінок, але переживають вони його не однаково / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

Вони показують, що жінкам потрібно більше часу, щоб закохатися, ніж чоловікам, і вони відчувають більший вплив від стосунків, вкладаючи в них більше емоційних зусиль, емпатії, турботи. Та коли ці зусилля не взаємні, це може викликати у жінок зневіру.

Жінки частіше, ніж чоловіки, повідомляють, що вони розлюбили й розривають стосунки, розповіла Лімор. От і статистика це підтверджує: у 2019 році 62% розлучень серед гетеросексуальних пар в Англії та Уельсі були ініційовані жінками.

Лімор визнає, що жінка, яка втрачає стосунки з "якісним партнером", може відчувати більший біль у цьому випадку, але швидко відновлюється.

А чоловіки відчувають більше відчаю після розриву стосунків. Плюс сексуальне розчарування, оскільки вони усвідомлюють необхідність знову змагатися за нову партнерку.

Закладене еволюцією прагнення до нової партнерки – це те, що змушує чоловіків шукати нових стосунків, а не чекати, щоб зцілитися від емоційної втрати попередньої пари.

Для жінок це може виглядати так, ніби чоловіки швидко рухаються далі, і ніби вони не так сильно піклуються про те, що мали. Але насправді це не так. Лімор пояснює, що чоловіки відчувають "глибоку втрату з часом" та можуть навіть "не повністю відновитися в довгостроковій перспективі".