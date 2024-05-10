А все тому, що після закінчення романтичних стосунків ми можемо відчувати, що частина нас пішла. І немає сумнівів, що це одне з найскладніших переживань, в якому є багато болю, ностальгії, розгубленості, провини та інших емоцій, які ніяк не сприяють особистому добробуту. Звучить драматично, правда? Добре, що у нас є наука, яка підтверджує цю істину, і ми можемо прожити наші страждання в мирі та спокої.

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Згідно з кількома дослідженнями, коли ти переживаєш розбите серце, ти відчуваєш трансформації у твоєму тілі, які породжують біль і схожі на фізичну хворобу, не кажучи вже про емоційні труднощі, які передбачає розлука з партнером. Ба більше, це тема, яка не так ретельно досліджена, як зміни в організмі, що відбуваються, коли ми закохуємося, оскільки мало хто хоче говорити про кінець, оскільки він не такий романтичний, як початок стосунків.

Ось деякі зі змін, які відбуваються у твоєму тілі, коли тобі розбивають серце.

У твоїх клітинах

Згідно з дослідженнями Стіва Коула, професора медицини, психіатрії та біоповедінкових наук Медичної школи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США), під час розриву стосунків відбуваються трансформації на геномному рівні, які варто взяти до уваги.

Наприклад, вимірявши деякі клітини імунної системи людей після розлучення, вони виявили, що вони були запалені, тому що люди відчувають себе наляканими і самотніми. І, як інстинкт виживання, це змушує їх імунну систему аномально активуватися, як це відбувається при наявності загрози.



Ти почуваєшся самотнім, коли завершуються стосунки / Фото freepik

За словами експерта, "здається, що коли нас покинули, наші тіла інтерпретують це так само як якби нас буквально залишили одних у савані за часів наших предків, боячись хижаків або хвороб: це той самий процес, знову ж таки, глибоко еволюціонував".

У мозку

З іншого боку, деякі дослідники аналізували розбите серце, дивлячись на мозок людей, які переживають розрив стосунків, за допомогою сканерів для вивчення їхніх мозкових хвиль. Одним з таких випадків є дослідження біологічного антрополога Хелен Фішер, яка провела МРТ у людей, що переживають закоханість, і виявила, що у них активізуються ділянки мозку, пов'язані із залежністю і тугою, так що якщо наш партнер йде або зникає, біль від втрати цього стимулу активується і породжує почуття залежності.

Звісно, коли позитивний стимул, яким є партнер, не повертається, у мозку не вистачає хімічних речовин, які генерують щастя, підвищується рівень гормонів стресу, і тіло просить повернути це відчуття задоволення (саме тому ми можемо стати надмірно наполегливими у прагненні знову зустрітися з кимось). Інші дослідження МРТ виявили, що біль від розбитого серця обробляється в ділянках мозку, які відповідають за фізичний біль, а це означає, що організм сприймає розрив стосунків так само серйозно, як і хворобу.



Твій організм сприймає розрив як хворобу / Фото freepik

У гормонах

Як ти, напевно, вже знаєш, коли ми закохуємося, у нас вивільняються такі гормони, як окситоцин, дофамін і вазопресин, які посилюють почуття збудження, щастя, довіри та потягу. Своєю чергою, також виділяється більше тестостерону та естрогену, що підвищує сексуальний потяг і фізичну енергію людини.

І навпаки, коли люди розлюблюють, рівень цих гормонів різко падає, через що вони відчувають брак сексуального потягу та фізичного зв'язку з людьми. Це можна інтерпретувати як тугу за домівкою, яка має певну частку правди, але також є гормональною зміною.

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Бажаємо, щоб тобі не розбивали серце. І якщо стосунки таки доходили до логічного завершення, то розходилися ви максимально екологічно. У будь-якому випадку, якщо тебе щось турбує і ти не можеш впоратися сам – обов'язково звернися по пораду експертів.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.