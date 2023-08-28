Чому чоловіки майже завжди засинають після сексу: відповідь на наболіле питання

Це питання напевно було частою темою обговорень у багатьох групах друзів, а також на сеансах терапії для пар. У нас для тебе хороші новини: нічого страшного у цьому немає. Але варто бути готовим, що це станеться, якщо вже не було.

Посткоітальна поведінка має багато форм і проявів. Хтось відразу ж біжить у душ. Для інших – це розмови в ліжку, які змінюються обіймами та пестощами, зберігаючи при цьому яскравість моменту. Для багатьох людей, однак, секс може бути напрочуд дивовижним заняттям, що сприяє засинанню.

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І, з іншого боку, є ті, хто відчуває, що після сексу їхні тіла перебувають у значно бадьорішому стані. То що ж саме змушує твоє тіло прагнути спати після оргазму?

Чому ми засинаємо після сексу

Якщо вірити дослідженню, проведеному еволюційними психологами з Мічиганського університету та Олбрайт-коледжу в Пенсильванії, відповідь на питання, чому чоловіки засинають після сексу, насправді пов'язана з більшим прагненням партнерів до зв'язку та прихильності.

Інша причина полягає в тому, що більшість людей схильні займатися сексом вночі, і мозок автоматично асоціює це зі сном. Отже, для багатьох людей – у більшості випадків, чоловіків – секс асоціюється з діяльністю перед сном, за якою слідує, власне, час сну. Твій організм просто синхронізує активність з часом доби та відновлює цей стан, коли активність закінчується.

Витрата фізичної енергії і відчуття втоми також є частиною цього процесу. Партнер, який прагне більше працювати або вкладати більше енергії в секс, швидше за все, відчує хвилю інтенсивної посткоітальної втоми. А все тому, що адреналін і енергія, які він використовував для виконання, тепер зменшуються.



Іноді після сексу може не виникати бажання спати / Фото pressfoto

Чому деякі люди більш збуджені після сексу?

Найсмішніше те, що в той час, як для більшості людей тіло розслаблюється після оргазму (є також люди, які відчувають себе більш тривожними або пригніченими), для деяких людей засинання після сексу може бути дійсно складним. У дослідженні, проведеному кілька років тому під назвою "Секс і сон: сприйняття сексу як поведінки, що сприяє засипанню, серед дорослого населення", було виявлено, що 59% жінок спали краще після сексу з партнером.

Але для багатьох з них засинання насправді було набагато складнішим, коли вони не відчували оргазму. Відсутність оргазму може призвести до того, що організм відчуває себе розчарованим, напруженим і збудженим, що, по суті, призводить до того, що людина відчуває себе значно бадьорішою, ніж та, яка досягла оргазм.

Інша змінна, яка може змусити тебе почуватися більш збудженими після сексу, а не втомленими, полягає в тому, що адреналін, який виділяється під час сексу, може діяти в обох напрямках. У когось він може підвищуватися під час акту і втомлювати тебе після нього, а в когось він може продовжувати текти по венах, підтримуючи активність і енергію ще довго після сексуального контакту.

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Цей фактор є найцікавішим, адже те саме, що змушує людей відчувати неймовірну втому, може продовжувати тримати їх у стані бадьорості.

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