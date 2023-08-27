Ми всі знаємо або повинні знати, що сексуальне бажання людей може змінюватися від одного моменту до іншого. Ми також знаємо, що не всі насолоджуються однаковими речами і що це нормально час від часу "не відчувати бажання". Але якщо говорити та працювати, тоді може бути багато сексуальної сумісності, що призведе до кращого загального сексуального життя та досвіду.

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Що означає бути сексуально сумісним?

Healthline цитує статтю Pathology Today, де сексуальна сумісність називається "ступенем, до якого пара сприймає, що вони поділяють сексуальні переконання, уподобання, бажання та потреби зі своїм партнером. Іншою формою сексуальної сумісності є ступінь подібності між тим, що справді збуджує та вимикає кожну пару на емоційному, когнітивному та поведінковому рівнях".

На сайті сказано, що для того, щоб бути сумісними, ви повинні:

мати однакові уявлення про те, що означає секс,

як довго він повинен тривати,

як часто ви повинні ним займатися,

якими є ваші інтереси тощо.

Але, навіть якщо інтереси не збігаються, можна знайти компроміси і золоту середину, якими всі будуть задоволені.

Ти повинен розуміти, що сумісність не означає, що ви матимете абсолютно однакові смаки чи потреби, а те, що смаки чи потреби кожного добре поєднуються зі смаками іншого.

Які ознаки сексуальної сумісності?

Є хороше спілкування

Важливо знати, як спілкуватися, оскільки це інструмент, за допомогою якого вони можуть розв'язувати проблеми, пропонувати речі та усувати сумніви чи враховувати інтереси для дослідження.

Спілкування має бути чітким, відкритим, без засуджень, прозорим. Ти повинен навчитися просити саме те, що ти шукаєш і потребуєш, залишаючи осторонь віру в те, що партнерка повинна інтуїтивно знати, чого хочеш ти.



У вас має бути хороша комунікація / Фото lookstudio

У вас схожі смаки

Необов'язково мати абсолютно однакові смаки, але мати кілька схожих у сексуальному плані важливо. Оскільки це допоможе тобі знайти те, що ви обоє хочете спробувати, увійти в хороший ритм і мати трохи різноманітності та варіантів, щоб стосунки не стали рутинними чи монотонними.

Кожен знає, що йому подобається

Щоб мати або знайти сумісність, ти повинен почати із самопізнання. Знати, що тобі подобається, а що ні, щоб мати межі та визначити, що ти готовий спробувати щось нове.

Легко втратити себе або зробити речі надто складними, коли ніхто не знає, чого вони хочуть. Тому ти повинен працювати спочатку над собою, а потім над стосунками.

Гнучкість і відкритість

Ні, це не фізична гнучкість, а скоріше бути гнучким і відкритим до складних розмов, пристосовуватися до потреб і пропозицій іншого. Йти на компроміси та трохи поступатися, коли це того варте.

Над сумісністю можна попрацювати, але ти повинен бути готовим це робити, розуміючи, що є певні речі, які не обов'язково будуть такими, як ти хочеш.



Важливо також бути готовими до складних розмов / Фото Arthur Hidden

Завжди є час для усамітнення

Люди, які не сумісні, знають це, навіть у глибині душі, і це може бути однією з причин, чому вони вважають за краще не проводити час зі своїм партнером. Тому вони ховаються в роботі та виправдовуються, що не мають інтимних стосунків.

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Коли ти знайдеш час для побачень або сексу, щоб провести час зі своєю партнеркою, поговорити та зміцнити ваші зв'язки, тоді є більше шансів розвинути більшу сумісність.