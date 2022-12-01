Чому чоловіки та жінки подають на розлучення: 5 поширених причин, які руйнують усе

На жаль, деякі шлюби закінчуються розлученням. І, як виявляється, причиною цього можуть бути не лише зради. Тому далі ми саме розповімо, через що розпадаються подружжя.

Але будемо відразу ж чесними. Більшість розлучень пов'язані саме зі зрадами. Адже цей крок повністю руйнує довіру, а отже – ставить хрест на продовженні здорових і щасливих стосунків. Тож, якщо хтось з партнерів не може пробачити зраду, або носить образу глибоко в собі, або подає на розлучення.

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Чому пари подають на розлучення

1. Відсутність спілкування

Коли сварки, суперечки й образи зростають до такої міри, коли між парою починає панувати лише тиша, це – крок до розлучення. Слід пам'ятати, що спілкування надзвичайно важливе та є основою міцних і здорових стосунків. Коли двоє людей більше не можуть передавати один одному свої почуття, вони відчувають себе ізольованими та самотніми.



Конфлікти часто стають причиною відсутності спілкування / Фото wayhomestudio

2. Регулярні бійки

Ми наголошуємо на тому, що підіймати руку не можна ні на кого. Усі конфлікти слід врегульовувати лише за допомогою розмов. Це єдиний спосіб дійти до спільного знаменника.

Утім, на жаль, часто у парах сварки переростають у скандали, які можуть закінчитися навіть бійками. Слід розуміти, що такий розвиток подій може поставити хрест на шлюбі.

3. Проблеми з грішми

Фінансові негаразди та інші проблеми, пов'язані з матеріальними благами теж можуть стати причиною розлучення. Тут не потрібно дивуватися, адже ніхто не хоче тягнути на собі іншу людину. Підтримувати один одного у скрутні часи – звичайно ж. А от працювати за двох – це вже занадто.



Проблеми з грішми теж можуть бути причиною розлучення / Фото stefamerpik

Пам'ятай, що шлюб – командна робота. Якщо фінансову фортецю утримує одна людина, то вона може у будь-який момент здатися, адже це робити вкрай непросто.

4. Відсутність інтимної близькості

Слід розуміти, що фізична й емоційна близькість важливі у шлюбі. Якщо ж у ньому відсутня одна з цих складових, то проблеми не за горами.

Відсутність цих двох компонентів або бодай одного з них стають причиною того, що шлюб перетворюється на тягар. Але мало хто готовий нести його на собі надто довго.

5. Ранній шлюб

На жаль, багато розлучень пов'язані також з тим, що люди надто швидко одружилися. Це могло бути рішення, ухвалене під тиском батьків. Або ж ви просто досить імпульсивна пара, котра дещо поспішила.

Хай там як, але часто надто ранній шлюб розбивається об реалії: побут, сім'я, робота. І все це може не лише зруйнувати романтику між партнерами, а й штовхнути їх до радикального кроку – розлучення.

Шлюб – це досить непроста річ. Тож не варто його недооцінювати. У шлюбі ви повинні працювати удвох. В іншому випадку дуже високі шанси, що стосунки, які ви могли будувати упродовж років, будуть приречені на крах. Комусь увірветься терпець, і він подасть на розлучення.



Якщо вас виникли проблеми – зверніться до фахівця / DCStudio

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Нагадуємо, що якщо ви не можете впоратися з якоюсь з проблем, яка виникла у вас під час стосунків, – не соромтеся звернутися до фахівця. Психотерапевт допоможе вам розібратися з проблемою, з якою ви не можете собі дати раду самостійно.