Но будем сразу же честными. Большинство разводов связано именно с изменами. Ведь этот шаг полностью разрушает доверие, а значит ставит крест на продолжении здоровых и счастливых отношений. Так что если кто-то из партнеров не может простить измену, или носит обиду глубоко в себе, или подает на развод.

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Почему пары подают на развод

1. Отсутствие общения

Когда ссоры, споры и обиды растут до такой степени, когда между парой начинает царить только тишина, это шаг к разводу. Следует помнить, что общение очень важно и является основой крепких и здоровых отношений. Когда два человека больше не могут передавать друг другу свои чувства, они чувствуют себя изолированными и одинокими.



Конфликты часто становятся причиной отсутствия общения / Фото wayhomestudio

2. Регулярные драки

Мы подчеркиваем, что поднимать руку нельзя ни на кого. Все конфликты следует разрешать только посредством разговоров. Это единственный способ дойти до общего знаменателя.

Впрочем, к сожалению, часто в парах ссоры перерастают в скандалы, которые могут закончиться даже драками. Следует понимать, что такое развитие событий может поставить крест в браке.

3. Проблемы с деньгами

Финансовые проблемы и другие проблемы, связанные с материальными благами, тоже могут стать причиной развода. Здесь не нужно удивляться, ведь никто не хочет тянуть на себе другого человека. Поддерживать друг друга в трудные времена – конечно же. А вот работать за двоих – это уж слишком.



Проблемы с деньгами тоже могут быть причиной развода / Фото stefamerpik

Помни, что брак – командная работа. Если финансовую крепость удерживает один человек, он может в любой момент сдаться, ведь это делать крайне непросто.

4. Отсутствие интимной близости

Следует понимать, что физическая и эмоциональная близость важны в браке. Если же в нем отсутствует одна из этих составляющих, то проблемы не за горами.

Отсутствие этих двух компонентов или хотя бы одного из них становится причиной того, что брак превращается в обузу. И лишь немногие готовы нести ее на себе слишком долго.

5. Ранний брак

К сожалению, многие разводы связаны также с тем, что люди слишком быстро женились. Это могло быть решение, принятое под давлением родителей. Или вы просто довольно импульсивная пара, которая поспешила.

Как бы там ни было, но часто слишком ранний брак разбивается о реалии: быт, семья, работа. И все это может не только разрушить романтику между партнерами, но и толкнуть их на радикальный шаг – развод.

Брак – это довольно непростая вещь. Так что не стоит его недооценивать. В браке вы должны работать вдвоем. В противном случае очень высокие шансы, что отношения, которые вы могли строить на протяжении многих лет, будут обречены на крах. Кому-то лопнет терпение, и он подаст на развод.



Если у вас возникли проблемы – обратитесь к специалисту / DCStudio

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Напоминаем, что если вы не можете справиться с какой-либо проблемой, возникшей у вас во время отношений, – не стесняйтесь обратиться к специалисту. Психотерапевт поможет вам разобраться с проблемой, с которой вы не можете себе справиться самостоятельно.