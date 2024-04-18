Дослідження показали, що чоловіки більш схильні до невірності. А нещодавнє опитування GQ UK показало, що 60% опитаних чоловіків зізналися у зраді порівняно з 32% жінок. Але чому?

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Звичайно, на це є безліч причин, але вчених вразило те, що в більшості випадків ті, хто мав інтрижку, не шкодували про це. Вражає, чи не так?

То чому зраджують чоловіки

На думку психолога Ноама Шпансера, це має сенс для розуміння головної відповіді на питання, чому чоловіки зраджують. І це не пов'язано з тим, що вони не люблять своїх партнерів, або не піклуються про своїх близьких, або мають всілякі проблеми, як можна було б собі уявити.

Згідно з дослідженням, проведеним в Університеті Джона Гопкінса, проаналізувавши відповіді сотень людей, зареєстрованих на сайті Ashley Maddison, психологи з'ясували, що переважна більшість з них кохали своїх партнерів, але заводили інтрижки, тому що мали "низький рівень сексуального задоволення" і не займалися сексом зі своїми партнерами протягом деякого часу.

Оскільки спілкування з іншою людиною, розмови і спроби розв'язати проблему незадоволеності, ймовірно, не перше, що спадало їм на думку (і що слід робити в таких ситуаціях), вони вдавалися до зрад.



Чоловіки отримували те, чого не було у стосунках / Фото We-Vibe Toys

Для них не йшлося про те, щоб шукати кохання деінде чи мати інші стосунки. Як ми вже казали, вони люблять людей, з якими перебувають у стосунках, але розуміють, що їм потрібно знайти сексуальне задоволення деінде. Оскільки вони задоволені в цьому відношенні, а також емоційно після цього, дослідження показало, що вони не шкодують про те, що зробили це з цієї причини.

Це, звичайно, неймовірно вразило експертів, адже було дуже суперечливо, що, з одного боку, вони любили своїх партнерів, а з іншого – не шкодували, таким чином, дійшовши висновку, що такі ситуації є значно складнішими, ніж здається на перший погляд.

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Робота над близькістю пари з самого початку є дуже важливою, щоб уникнути досягнення цієї точки. Якщо одна з двох сторін відчуває, що чогось не вистачає, вони повинні поговорити про це і знайти рішення, щоб рухатися далі та бути щасливими. Це може бути нелегко, але це найкраща альтернатива, тому що, хоча друга половина може ніколи не дізнатися про зраду, їй все одно буде боляче.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.