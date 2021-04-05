Чому чоловіку не слід користуватися жіночим шампунем

Джерело:24 канал
Шампунь вперше з'явився у 1903 році. Його представив світові німецький хімік Ганс Шварцкопф. Та він і уявити собі не міг, наскільки великий вибір цього засобу згодом з'явиться.
Є шампуні для сухого волосся та жирного, для фарбованого, для штучного та природного. Є шампуні для різних типів шкіри. І, звісно, є чоловічі та жіночі.
До теми Яку частину тіла, на думку вчених, чоловіки миють недостатньо
Чоловічий гормон – тестостерон – ущільнює епітеліальний шар шкіри. Також у чоловіків шкіра має більше колагену (головний білок сполучної тканини). Шкіра чоловіків еластичніша, бо краще утримує вологу.
Чоловіча й жіноча шкіра різняться й кислотно-лужним балансом – у жінок рівень PH вищий. Якщо мити голову шампунем з невідповідним РН, можна отримати передчасну лисину.
Якщо жінка дає тобі свій шампунь – сім разів подумай, чи варто брати / Фото unsplash
Виробники шампунів у розробці засобів враховують, скажімо так, статеві особливості. Зокрема, чоловіки – за стереотипом – більше рухаються, частіше пітніють. Тобто, частіше (начебто) миють голову.
Чоловіче волосся міцніше, жорсткіше, грубше. А отже, легше переносить перепади температури, спеку та холод. Жіночий шампунь може вплинути на ці якості – і вплинути негативно.
Зверни увагу й на це Експерти назвали єдину частину тіла, яку в жодному разі не потрібно мити
Ну і на запах не завадить звернути увагу. Далеко не всім чоловікам сподобається пахнути полуницею або персиками. Але це, звісно, в останню чергу.