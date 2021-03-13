Ти будеш здивований, але є частина тіла, яку експерти не рекомендують мити. Не варто цього робити ані в душі, ані перед дзеркалом у ванній. І ми поб'ємося об заклад, що їй ти приділяєш достатньо уваги під час прийому душу.

На думку експертів, ні в якому разі не потрібно мити вуха. Це потрібно робити, щоб не травмувати себе. Але ж не мити вуха – це жахливо. А от і ні.

Це цікаво Які частини тіла потрібно ретельно мити щодня: вчені кажуть, що їх тільки три

Вуха – унікальна частина тіла, яка може самостійно очищуватися. А от дані дослідників зі США, опубліковані в журналі The Journal of Pediatrics, свідчать про те, що неправильна чистка вух може стати причиною травматизму. За словами лікаря Кріса Джатаю, одного з авторів дослідження, ватні палички можуть не лише травмувати барабанну перетинку, а й запхати вушну сірку ще глибше. Те ж стосується пальців, які ми використовуємо, щоб помити вуха під час прийому душу.

У дослідженні вивчали дані 263 338 дітей, які лікарі отримали з 1990 по 2010 рік. У них були травми барабанної перетинки або сильний біль вух. Отит, ураження барабанної перетинки, інфекції та закупорка вушної сірки. У 73,2% випадків це пов'язане з неправильним використанням ватної палички та чищенням вух.



Вуха під час купання можна сполоснути теплою водою / Фото Unsplash

То як тримати свої вуха у чистоті? За словами лікаря Джатаю, вуха можуть повністю очиститися самостійно. Твоя ж задача – легко сполоснути їх водою або ж використати ватний тампон, щоб прибрати бруд і сірку зверху.

Всередину вуха лікарі не рекомендують пхати жодних сторонніх предметів. Це ж стосується також і пальців, які ти використовуєш, щоб помити вуха під час прийому душу.

Читай також Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон