Чому деякі чоловіки носять перстень на великому пальці

Чоловіки носять персні на пальцях – це факт. Утім, мотивація у них дещо інша, ніж у жінок.

Найчастіше для жінки перстень є прикрасою. Для чоловіка – символом.

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Символом чого може бути перстень на великому пальці чоловіка

Перстень на великому пальці у чоловіків можна побачити не надто часто, але – він відразу впадає у вічі. Здебільшого цим перснем чоловік хоче підкреслити свою значущість.

Психологи-біхевіористи (ті, які вивчають характер людини) кажуть, що такий зовнішній символізм може свідчити або про те, що чоловік небезпечний, або що хоче таким здаватися.

Що ми бачимо в історії

У давніх римлян і греків великий палець вважали символом сили, могутності та чоловічого начала. Його пов'язували з богом війни Марсом та Аресом відповідно.

Якщо чоловік надягав на великий палець перстень, то так хотів засвідчити свою силу, незалежність і, ясна річ, войовничість.



Перстень на великому пальці здавна вважали символом войовничості / Фото themodestman

Перстень на великому пальці полюбляли носити правителі різних рангів і в інших культурах. І тут немало посприяв розвиток мистецтва стрільби з лука.

На великий палець надягали спеціальні кільця, потрібні для пускання стріл та кращого прицілювання.

Згодом вони набули не тільки практичного, а й символічного значення (адже лучники були елітою).

Таким персням навіть почали приписувати силу захисту від темних сил, хвороб тощо.

А що тепер

Чесно кажучи, у сенсі символізму донині мало що змінилося. Утім, тут є і неприємний нюанс: такий чоловік здатен на необдуманий і ризикований вчинок. Не забувай, що впевненість у собі часто межує зі самовпевненістю.

А от чи правда, що чоловіки з перснем на великому пальці є популярними у жінок? Тут навряд. У сучасному світі вчинки набули куди більшої ваги, ніж символи.