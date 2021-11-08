Чаще всего для женщины кольцо является украшением. Для мужчины – символом.

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Символом чего может быть кольцо на большом пальце мужчины

Кольцо на большом пальце у мужчин можно увидеть не слишком часто, но – оон сразу бросается в глаза. В большинстве своем этим кольцом мужчина хочет подчеркнуть свою значимость.

Психологи-бихевиористы (изучающие характер человека) говорят, что такой внешний символизм может свидетельствовать либо о том, что мужчина опасен, либо что хочет таким казаться.

Что мы видим в истории

У древних римлян и греков большой палец считали символом силы, могущества и мужского начала. Его связывали с богом войны Марсом и Аресом соответственно.

Если мужчина надевал на большой палец перстень, то так хотел засвидетельствовать свою силу, независимость и, конечно, воинственность .



Кольцо на большом пальце издавна считали символом воинственности / Фото themodestman

Кольцо на большом пальце любили носить правители разных рангов и в других культурах. И здесь немало способствовало развитие искусства стрельбы из лука.

На большой палец надевали специальные кольца, нужные для пуска стрел и лучшего прицеливания.

Впоследствии они приобрели не только практическое, но и символическое значение (ведь лучники были элитой).

Таким перстням даже начали приписывать силу защиты от темных сил, болезней и так далее.

А что теперь

Честно говоря, в смысле символизма по сей день мало что изменилось. Впрочем, тут есть и неприятный нюанс: такой мужчина способен на необдуманный и рискованный поступок. Не забывай, что уверенность в себе часто граничит с самоуверенностью.