Що робити, якщо перегрівся автомобіль і під капотом "закипіло"
Джерело:Gazeta.ua
У літню спеку у водіїв традиційно стає на одну проблему більше. Адже автомобіль може перегрітися, якщо трапляться несправності системи охолодження двигуна.
Перегрів двигуна небезпечний, навіть дуже, бо за критичних температур метал просто починає вести. У гіршому випадку двигун взагалі може заклинити.
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Перегрів двигуна: що робити в екстреному випадку
Ремонт двигуна – геть не дешева справа. Краще запобігти цьому та вжити профілактичних заходів. Та вже якщо халепа трапилася, маємо поради, що робити.
- По-перше, не можна продовжувати рух, якщо двигун перегрівся. Треба зупинитися і відкрити капот. Дозволь "нутрощам" автівки 10 − 15 хвилин відпочити та остигнути, бодай щоб припинилося кипіння. Звісно, перед цим вимкни й кондиціонер – він навантажує двигун і створює надмірне тепло під капотом. Плюс відкрий вікна, щоб створити максимально можливий обдув. Це заведе тепло до салону, але – виведе з-під капота.
- Автоексперти часто радять за перегріву двигуна включити пічку на максимум, це різко і безпечно охолодить мотор. Річ у тім, що пічка є частиною системи охолодження і забирає зайве тепло від двигуна. Вентилятор продує зовнішнє повітря через стільники обігрівача і направить його в салон, охолоджуючи радіатор.
Подивися далі, чи нічого не протікає. Якщо ознак цього немає, відкрий пробку радіатора і долий рідини. Доливай повільно, щоб не спричинити надміру швидкого охолодження. І після цього запусти двигун.
Чому двигун автомобіля перегрівається у спеку
Щоб захистити себе від перегріву, стеж за всіма цими нюансами:
- Помітний шар бруду на зовнішній поверхні радіатора. Він призводить до зниження ефективності тепловіддачі двигуна та може стати причиною його перегріву.
- Двигун може закипіти й від того, що стільники в радіаторі сильно забилися брудом.
- Ще одна поширена причина – поломка термостата.
- До закипання двигуна, буває, призводить втрата охолоджувальної рідини.
- Засмічення чи поломка клапана кришки розширювального бачка також небезпечна.
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