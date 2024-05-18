Що робити, якщо перегрівся автомобіль і під капотом "закипіло"

У літню спеку у водіїв традиційно стає на одну проблему більше. Адже автомобіль може перегрітися, якщо трапляться несправності системи охолодження двигуна.

Перегрів двигуна небезпечний, навіть дуже, бо за критичних температур метал просто починає вести. У гіршому випадку двигун взагалі може заклинити.

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Перегрів двигуна: що робити в екстреному випадку

Ремонт двигуна – геть не дешева справа. Краще запобігти цьому та вжити профілактичних заходів. Та вже якщо халепа трапилася, маємо поради, що робити.

По-перше, не можна продовжувати рух, якщо двигун перегрівся. Треба зупинитися і відкрити капот. Дозволь "нутрощам" автівки 10 − 15 хвилин відпочити та остигнути, бодай щоб припинилося кипіння. Звісно, перед цим вимкни й кондиціонер – він навантажує двигун і створює надмірне тепло під капотом. Плюс відкрий вікна, щоб створити максимально можливий обдув. Це заведе тепло до салону, але – виведе з-під капота.

бодай щоб припинилося кипіння. Звісно, перед цим вимкни й кондиціонер – він навантажує двигун і створює надмірне тепло під капотом. Плюс відкрий вікна, щоб створити максимально можливий обдув. Це заведе тепло до салону, але – виведе з-під капота. Автоексперти часто радять за перегріву двигуна включити пічку на максимум, це різко і безпечно охолодить мотор. Річ у тім, що пічка є частиною системи охолодження і забирає зайве тепло від двигуна. Вентилятор продує зовнішнє повітря через стільники обігрівача і направить його в салон, охолоджуючи радіатор.

Подивися далі, чи нічого не протікає. Якщо ознак цього немає, відкрий пробку радіатора і долий рідини. Доливай повільно, щоб не спричинити надміру швидкого охолодження. І після цього запусти двигун.

Зверни увагу на можливі причини перегріву двигуна та як на це реагувати / Фото freepik

Чому двигун автомобіля перегрівається у спеку

Щоб захистити себе від перегріву, стеж за всіма цими нюансами:

Помітний шар бруду на зовнішній поверхні радіатора. Він призводить до зниження ефективності тепловіддачі двигуна та може стати причиною його перегріву.

на зовнішній поверхні радіатора. Він призводить до зниження ефективності тепловіддачі двигуна та може стати причиною його перегріву. Двигун може закипіти й від того, що стільники в радіаторі сильно забилися брудом.

в радіаторі сильно забилися брудом. Ще одна поширена причина – поломка термостата.

До закипання двигуна, буває, призводить втрата охолоджувальної рідини.

Засмічення чи поломка клапана кришки розширювального бачка також небезпечна.

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