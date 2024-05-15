Але насолодитися крижаним повітрям не вдасться, якщо у твоєму автомобілі кондиціонера немає. То що ж у такому випадку робити? Маємо кілька порад, як зберегти прохолоду в машині.

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Як зберегти машину прохолодною без кондиціонера

Перше, що слід знати – увімкнення вентиляційних отворів без кондиціонера лише розжене гаряче повітря. Тому цього робити не треба, а треба ось що:

Використовуй сонцезахисний тент. Це, мабуть, найкраще, що ти можеш зробити, незалежно від того, чи є у твоєму автомобілі кондиціонер. Придбай сонцезахисні шторки для вікон та лобового скла. Вони заблокують прямі сонячні промені, які зазвичай нагрівають салон твого автомобіля.

Це, мабуть, найкраще, що ти можеш зробити, незалежно від того, чи є у твоєму автомобілі кондиціонер. Придбай сонцезахисні шторки для вікон та лобового скла. Вони заблокують прямі сонячні промені, які зазвичай нагрівають салон твого автомобіля. Паркуйся в тіні. Ретельно продумай, де ти збираєшся припаркувати свій автомобіль. Навіть якщо для цього доведеться проїхати трохи далі, варто знайти місце в затінку, щоб потім не їхати в машині, яка більше схожа на піч.

Маємо кілька простих порад і лайфгаків, щоб зберегти авто прохолодним улітку й без кондиціонера / Фото freepik

Прикрий приладову панель і кермо. Коли сонце світить прямо в автомобіль, панель приладів і кермо беруть на себе основний удар спеки, тому вони стають нестерпними на дотик. Купи чохли для панелі в мережі, або можеш заощадити гроші й використати рушник або шматок тканини.

Коли сонце світить прямо в автомобіль, панель приладів і кермо беруть на себе основний удар спеки, тому вони стають нестерпними на дотик. Купи чохли для панелі в мережі, або можеш заощадити гроші й використати рушник або шматок тканини. Залишай вікна злегка відкритими. Спробуй трохи відчинити вікна, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря в машині.

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