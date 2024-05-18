Что делать, если перегрелся автомобиль и под капотом "закипело"

В летнюю жару у водителей традиционно становится на одну проблему больше. Ведь автомобиль может перегреться, если случатся неисправности системы охлаждения двигателя.

Перегрев двигателя опасен, даже очень, потому что при критических температурах металл просто начинает вести. В худшем случае двигатель вообще может заклинить.

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Перегрев двигателя: что делать в экстренном случае

Ремонт двигателя – совсем не дешевое дело. Лучше предотвратить это и принять профилактические меры. Но уж если неприятность случилась, есть советы, что делать.

Во-первых, нельзя продолжать движение, если двигатель перегрелся. Надо остановиться и открыть капот. Позволь "внутренностям" машины 10 – 15 минут отдохнуть и остыть, хотя бы чтобы прекратилось кипение. Конечно, перед этим выключи и кондиционер – он нагружает двигатель и создает чрезмерное тепло под капотом. Плюс открой окна, чтобы создать максимально возможный обдув. Это заведет тепло в салон, но – выведет из-под капота.

хотя бы чтобы прекратилось кипение. Конечно, перед этим выключи и кондиционер – он нагружает двигатель и создает чрезмерное тепло под капотом. Плюс открой окна, чтобы создать максимально возможный обдув. Это заведет тепло в салон, но – выведет из-под капота. Автоэксперты часто советуют при перегреве двигателя включить печку на максимум, это резко и безопасно охладит мотор. Дело в том, что печка является частью системы охлаждения и забирает лишнее тепло от двигателя. Вентилятор продует наружный воздух через соты обогревателя и направит его в салон, охлаждая радиатор.

Посмотри дальше, ничего ли не протекает. Если признаков этого нет, открой пробку радиатора и долей жидкости. Доливай медленно, чтобы не вызвать излишне быстрого охлаждения. И после этого запусти двигатель.

Обрати внимание на возможные причины перегрева двигателя и узнай, как на это реагировать / Фото freepik

Почему двигатель автомобиля перегревается в жару

Чтобы защитить себя от перегрева, следи за всеми этими нюансами:

Заметный слой грязи на внешней поверхности радиатора. Он приводит к снижению эффективности теплоотдачи двигателя и может стать причиной его перегрева.

на внешней поверхности радиатора. Он приводит к снижению эффективности теплоотдачи двигателя и может стать причиной его перегрева. Двигатель может закипеть и от того, что соты в радиаторе сильно забились грязью.

в радиаторе сильно забились грязью. Еще одна распространенная причина – поломка термостата.

К закипанию двигателя, бывает, приводит потеря охлаждающей жидкости.

Засорение или поломка клапана крышки расширительного бачка также опасна.

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