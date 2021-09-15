Чому у холодильнику є світло, а в морозилці – ні

Якщо ти з тих, хто любить посеред ночі залізти в холодильник, щоб дістати звідти щось смачненьке, то знаєш, якої зручності додає лампочка всередині. Натомість більшість морозильних камер не мають такого джерела світла.

Як не дивно, але окрім економічної складової, відсутність морозильного освітлення може мати вкрай банальні причини. Тож чому у холодильниках є лампочки, а у морозилках ні – читай далі.

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Світло у холодильниках

За словами економіста Роберта Френка, це досить класичний приклад принципу "витрати – вигода". В його основі лежить переконання, що вартість чого-небудь не повинна перевищувати вигоду для споживачів. Зважаючи на те, що люди доволі часто відкривають холодильник і лампочка всередині є цінною функцією для них, то виробники вважають доцільним витрачати кошти на встановлення цих світильників. З морозильними камерами дещо інша ситуація.

Чому морозилка без лампочки

Економіст зазначає, найбільш популярним поясненням, чому споживачі не надто високо цінують освітлення морозильної камери, є те, що вони просто не відкривають її так часто, як холодильники. А коли люди все ж це роблять, то вони не стоять хвилинами біля відкритих дверей, думаючи що саме їм взяти. Зазвичай споживачі цілеспрямовано заглядають у морозилку і швиденько беруть те, що їм потрібно.



В морозилку люди заглядають рідше / Фото pexels

Інша теорія полягає у тому, що виробники вирішили не встановлювати лампочку в морозилці, бо вважали, що на ній, швидше за все, буде скупчуватися лід, через що вона не забезпечуватиме бажаного освітлення. Така традиція збереглася навіть тоді, коли на ринку врешті з’явилися морозильні камери з функцією автоматичного розморожування. Це пов’язано з тим, що виробники просто не згідні витрачати більше грошей на те, що не надто потрібне. Тим паче споживачі вже давно звикли до того, що в морозилці немає освітлення.

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