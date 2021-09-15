Як не дивно, але окрім економічної складової, відсутність морозильного освітлення може мати вкрай банальні причини. Тож чому у холодильниках є лампочки, а у морозилках ні – читай далі.

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Світло у холодильниках

За словами економіста Роберта Френка, це досить класичний приклад принципу "витрати – вигода". В його основі лежить переконання, що вартість чого-небудь не повинна перевищувати вигоду для споживачів. Зважаючи на те, що люди доволі часто відкривають холодильник і лампочка всередині є цінною функцією для них, то виробники вважають доцільним витрачати кошти на встановлення цих світильників. З морозильними камерами дещо інша ситуація.

Чому морозилка без лампочки

Економіст зазначає, найбільш популярним поясненням, чому споживачі не надто високо цінують освітлення морозильної камери, є те, що вони просто не відкривають її так часто, як холодильники. А коли люди все ж це роблять, то вони не стоять хвилинами біля відкритих дверей, думаючи що саме їм взяти. Зазвичай споживачі цілеспрямовано заглядають у морозилку і швиденько беруть те, що їм потрібно.



В морозилку люди заглядають рідше / Фото pexels

Інша теорія полягає у тому, що виробники вирішили не встановлювати лампочку в морозилці, бо вважали, що на ній, швидше за все, буде скупчуватися лід, через що вона не забезпечуватиме бажаного освітлення. Така традиція збереглася навіть тоді, коли на ринку врешті з’явилися морозильні камери з функцією автоматичного розморожування. Це пов’язано з тим, що виробники просто не згідні витрачати більше грошей на те, що не надто потрібне. Тим паче споживачі вже давно звикли до того, що в морозилці немає освітлення.

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