Как ни странно, но кроме экономической составляющей, отсутствие морозильного освещение может иметь крайне банальные причины. Так почему в холодильниках есть лампочки, а в морозильниках нет – читай дальше.

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Свет в холодильниках

По словам экономиста Роберта Фрэнка, это довольно классический пример принципа "затраты – выгода". В его основе лежит убеждение, что стоимость чего-нибудь не должна превышать выгоду для потребителей. Учитывая то, что люди довольно часто открывают холодильник и лампочка внутри является ценной функцией для них, то производители считают целесообразным тратить средства на установку этих светильников. С морозильными камерами несколько иная ситуация.

Почему морозильник без лампочки

Экономист отмечает, наиболее популярным объяснением, почему потребители не слишком высоко ценят освещение морозильной камеры, является то, что они просто не открывают ее так часто, как холодильники. А когда люди все же это делают, то они не стоят минутами у открытых дверей, думая что именно им взять. Обычно потребители целенаправленно заглядывают в морозилку и быстренько берут то, что им нужно.



В морозилку люди заглядывают реже / Фото pexels

Другая теория состоит в том, что производители решили не устанавливать лампочку в морозилке, потому что считали, что на ней, скорее всего, будет скапливаться лед, из-за чего она не будет обеспечивать желаемого освещения. Такая традиция сохранилась даже тогда, когда на рынке наконец появились морозильные камеры с функцией автоматического размораживания. Это связано с тем, что производители просто не согласны тратить больше денег на то, что не слишком нужно. Тем более потребители уже давно привыкли к тому, что в морозилке нет освещения.

Другие популярные объяснения