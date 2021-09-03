Чому космонавтам не варто пити газовані напої, але варто боятися бактерій
Джерело:MSN
Ми розповідали про те, що відбувається з людським організмом у космосі. А як щодо бактерій або квіток?
Виявляється, квіти у космосі можуть пахнути по-різному. А бактерії взагалі сильнішають! Про ці та інші цікавинки – читай нижче.
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У космосі вода кипить у бульбашці
На Землі вода кипить, утворюючи тисячі крихітних бульбашок.
- У космосі ж окріп формується в одну велику бульбашку.
- А все тому, що невагомість усуває два основні чинники кипіння – плавучість і конвекцію.
У космосі бактерії стають небезпечнішими
Більшість бактерій на Землі можна подолати антибіотиками.
- У космосі ці ж бактерії набувають неабиякої стійкості.
- Антибіотики просто не можуть у них проникнути, бо клітинні мембрани товщають.
У космосі все інакше, і не тільки для людей / Фото unsplash
У космосі квіти пахнуть не завжди однаково
На запах квітки впливають земні, скажімо та, чинники – температура, вологість тощо. Так само і в космосі. Так от дивина – одна і та ж квітка у космосі може пахнути по-різному.
- У 1998 році у космос відправили троянду Overnight Scentsation. Квітка там дійсно виробляла менше олій (бо менший вплив гравітації), але все ж мала сильний запах.
- Що цікаво, цей запах змінювався: 4 рази троянду брали у політ, і щоразу вона пахнула неповторно.
У космосі газовані напої діють на людину інакше
Нульова гравітація змушує газові бульбашки стояти там, де вони виникли.
- Газ просто не може піднятися в шлунок сам, тільки з рідиною, тому і космонавт не може відригнути газом – тільки виблювати.
- От такі не дуже приємні штуки – теж частина космічного життя.
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