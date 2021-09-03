Чому космонавтам не варто пити газовані напої, але варто боятися бактерій

Ми розповідали про те, що відбувається з людським організмом у космосі. А як щодо бактерій або квіток?

Виявляється, квіти у космосі можуть пахнути по-різному. А бактерії взагалі сильнішають! Про ці та інші цікавинки – читай нижче.

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У космосі вода кипить у бульбашці

На Землі вода кипить, утворюючи тисячі крихітних бульбашок.

У космосі ж окріп формується в одну велику бульбашку.

А все тому, що невагомість усуває два основні чинники кипіння – плавучість і конвекцію.

У космосі бактерії стають небезпечнішими

Більшість бактерій на Землі можна подолати антибіотиками.

У космосі ці ж бактерії набувають неабиякої стійкості.

Антибіотики просто не можуть у них проникнути, бо клітинні мембрани товщають.



У космосі все інакше, і не тільки для людей / Фото unsplash

У космосі квіти пахнуть не завжди однаково

На запах квітки впливають земні, скажімо та, чинники – температура, вологість тощо. Так само і в космосі. Так от дивина – одна і та ж квітка у космосі може пахнути по-різному.

У 1998 році у космос відправили троянду Overnight Scentsation. Квітка там дійсно виробляла менше олій (бо менший вплив гравітації), але все ж мала сильний запах.

Що цікаво, цей запах змінювався: 4 рази троянду брали у політ, і щоразу вона пахнула неповторно.

У космосі газовані напої діють на людину інакше

Нульова гравітація змушує газові бульбашки стояти там, де вони виникли.

Газ просто не може піднятися в шлунок сам, тільки з рідиною, тому і космонавт не може відригнути газом – тільки виблювати.

От такі не дуже приємні штуки – теж частина космічного життя.

у космосі є туманність у формі голови відьми. IC 2118 розташована за 800 світлових років від нас біля зірки Ригеля – це хмара газу та пилу у 70 світлових років завширшки.

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