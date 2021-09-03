Почему космонавтам не стоит пить газированные напитки, но стоит бояться бактерий

Мы рассказывали о том, что происходит с человеческим организмом в космосе. А как насчет бактерий или цветков?

Оказывается, цветы в космосе могут пахнуть по-разному. А бактерии вообще становятся сильнее! Об этих и других интересностях – читай ниже.

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В космосе вода кипит в пузырьке

На Земле вода кипит, образуя тысячи крошечных пузырьков.

В космосе же кипяток формируется в один большой пузырь.

А все потому, что невесомость устраняет два основных фактора кипения – плавучесть и конвекцию.

В космосе бактерии становятся более опасными

Большинство бактерий на Земле можно преодолеть антибиотиками.

В космосе эти же бактерии приобретают незаурядную устойчивость.

Антибиотики просто не могут в них проникнуть, так как клеточные мембраны становятся толще.



В космосе все иначе, и не только для людей / Фото unsplash

В космосе цветы пахнут не всегда одинаково

На запах цветка влияют земные, скажем и, факторы – температура, влажность и так далее. Так же и в космосе. Но вот странность – один и тот же цветок в космосе может пахнуть по-разному.

В 1998 году в космос отправили розу Overnight Scentsation. Цветок там действительно производил меньше масел (так как меньшее влияние гравитации), но все же издавал сильный запах.

Что интересно, этот запах менялся: 4 раза розу брали в полет, и каждый раз она пахла неповторимо.

В космосе газированные напитки действуют на человека иначе

Нулевая гравитация заставляет газовые пузырьки стоять там, где они возникли.

Газ просто не может подняться в желудок сам, только с жидкостью, так что космонавт не может отрыгнуть газом – только сблевать.

Вот такие не очень приятные штуки – тоже часть космической жизни.

в космосе есть туманность в форме головы ведьмы. IC 2118 расположена в 800 световых лет от нас у звезды Ригеля – это облако газа и пыли 70 световых лет в ширину.

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