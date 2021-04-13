Чому люди купують дорогі речі, які не можуть собі дозволити

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Дуже й дуже багато людей полюбляють купувати дорогі речі – навіть попри те, що ці покупки насправді і не потрібні, і не по кишені. Це явище називають ефект Веблена.
Або вживають інше формулювання, аби був зрозумілішим зміст – ефект престижу. Вперше його описав американський економіст і соціолог Торстейн Веблен ще у 1899 році в книзі "The Theory of the Leisure Class".
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Ефект Веблена – це коли на той чи інший продукт (товар або послугу) стрімко зростає попит, щойно підвищується його ціна. Причому користь чи роль цього продукту у житті покупця не має жодного значення.
Цей ефект залежить тільки від ціни: споживача приваблює не сам товар і не вигоди від його придбання, а ціна. А після покупки такий споживач починає купленим демонстративно користуватися, безвідносно до того, треба це йому чи ні.
Торстейн Бунде Веблен – економіст, соціолог та публіцист зі США / Фото treehugger
Серед головних мотивів придбання подібних продуктів:
Коли наступного разу підеш за покупками, глянь за плече – чи нема там Веблена / Фото pinterest
Перше, що спадає на думку – це придбання дорогого автомобіля. Їх найчастіше купують не як засіб пересування, а як засіб виокремлення з-поміж людей.
Виробники багатьох продуктів, зауважимо, ефектом Веблена регулярно користуються. Погодься, Ferrari не була б Ferrari, якби коштувала 100 тисяч доларів. А про iPhone взагалі промовчимо.
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