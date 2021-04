Чому люди купують дорогі речі, які не можуть собі дозволити

Дуже й дуже багато людей полюбляють купувати дорогі речі – навіть попри те, що ці покупки насправді і не потрібні, і не по кишені. Це явище називають ефект Веблена.

Або вживають інше формулювання, аби був зрозумілішим зміст – ефект престижу. Вперше його описав американський економіст і соціолог Торстейн Веблен ще у 1899 році в книзі "The Theory of the Leisure Class".

Що таке ефект Веблена

Ефект Веблена – це коли на той чи інший продукт (товар або послугу) стрімко зростає попит, щойно підвищується його ціна. Причому користь чи роль цього продукту у житті покупця не має жодного значення.

Цей ефект залежить тільки від ціни: споживача приваблює не сам товар і не вигоди від його придбання, а ціна. А після покупки такий споживач починає купленим демонстративно користуватися, безвідносно до того, треба це йому чи ні.



Торстейн Бунде Веблен – економіст, соціолог та публіцист зі США / Фото treehugger

Чому ж людина купує річ тільки тому, що вона дорога

Серед головних мотивів придбання подібних продуктів:

Мода і масове захоплення. Це коли ти купуєш річ тільки тому, що її купив сусід (до слова, зворотню ситуацію – коли ти принципово не купуєш навіть потрібну тобі річ, бо її купив сусід – називають ефект снобізму).

Це коли ти купуєш річ тільки тому, що її купив сусід (до слова, зворотню ситуацію – коли ти принципово не купуєш навіть потрібну тобі річ, бо її купив сусід – називають ефект снобізму). І престиж. Це коли ти купуєш дорогу річ, бо вона недоступна іншим, і у такий спосіб підкреслюєш свою показову винятковість, приналежність до вищого класу, намагаєшся підняти репутацію.

купуючи дорогі речі заради престижу люди геть не звертають увагу на їхню якість. Сама ціна продукту стає споживчим благом. Зрозуміло, що у такій ситуації зниження ціни автоматично призводить до падіння попиту.



Коли наступного разу підеш за покупками, глянь за плече – чи нема там Веблена / Фото pinterest

Типові приклади покупки заради престижу

Перше, що спадає на думку – це придбання дорогого автомобіля. Їх найчастіше купують не як засіб пересування, а як засіб виокремлення з-поміж людей.

Виробники багатьох продуктів, зауважимо, ефектом Веблена регулярно користуються. Погодься, Ferrari не була б Ferrari, якби коштувала 100 тисяч доларів. А про iPhone взагалі промовчимо.

