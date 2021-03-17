За багатьма великими винаходами людства – простий ланцюжок збігів. Це не новина, і не таємниця. Іноді навіть здається, що могутня й розумна людина таки не спроможна реалізувати себе, поки якась вища сила – або щасливий випадок – не покладе розв'язання тієї чи іншої проблеми просто перед її очима.

Про випадковості й збіги сьогодні й поговоримо на Men 24. Випадковості й збіги, які відчутно вплинули на людську історію, ба навіть увійшли в підручники.

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Труднощі перекладу

Якщо ти маєш якийсь продукт і збираєшся з ним вийти на міжнародний ринок – добре подумай над назвою. Щоб не потрапити у ситуацію, коли щось пішло не так, а ти можеш тільки очима кліпати.

Чому не продавалася Nova у Латинській Америці

Chevrolet та General Motors у 1970-х представили нову модель автомобіля Nova на ринку Латинської Америки. Та попри очікування модель геть не продавалася.

Чому? Все просто: no va з іспанської можна перекласти як "не їде". Логічно, що людям не дуже хотілося купувати автомобіль, який "не їде" – нехай тільки за назвою.

Довелося терміново робити ребрендинг, і Nova стала Caribe.



Chevrolet Nova – хороше авто на свій час, але в Америці не повірили / Фото pinterest

Як японське турагентство стало асоціюватися зі збоченнями

Куди гірша ситуація сталася в історії з другим за потужністю туристичним агентством Японії – Kinki.

Коли воно вийшло на англомовний ринок, то почало отримувати запити щодо цін на певні послуги…. Які надавати не збиралося.

Річ у тім, що kinki з англійської – це, скажімо так, "нетрадиційні сексуальні практики" (у народі – "збочення").



Японці були дуже здивовані, коли їм переклали слово kinki з англійської / Фото pinterest

Чому важливо знати, як звучить Just Do It на суахілі

І ще одна цікавинка до теми. Nike організувала знімальну групу в Кенії для кліпу про нову лінійку кросівок. Участь у зйомках брали представники місцевого племені Самбуру.

Один із них промовляв на камеру знамените гасло – Just Do It, але не англійською, а власною мовою. Відчуваєш, де буде підступ?

До теми Він міг врятувати тисячі людей, але люди в нього не повірили: звеселяючий газ

Так, кліп створили й випустили. І ось що помітив антрополог із Цинциннаті: мовляв, "актор" насправді каже, що це взуття йому не підходить за розміром – потрібні більші.